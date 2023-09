Amparo Grisales contestó ataques por ‘Yo me llamo’, le dijo “gordita” a imitadora

En un reciente capítulo de ‘Yo me llamo’, la jurado Amaparo Grisales estuvo exigente con los participantes, pues su tarea en el concurso es encontrar al doble perfecto.

Te puede interesar: MasterChef: La crisis de Natalia Sanint y Martha Isabel que les jugó en contra

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Sin embargo, esta vez las críticas recibidas por una opinión, hicieron que la ‘diva’ respondiera en redes y se sincerara sobre el motivo de su devolución hacia la imitadora.

¿Qué pasó en Yo me llamo con Amparo Grisales?

Teniendo en cuenta que para encontrar al doble perfecto de un artista, los detalles van más allá de la voz y de la afinación, Amparo Grisales es una de las que más se fija en el físico de los participantes, pues este también es indispensable para crear la ilusión de que se está viendo y escuchando al original.

Sin embargo, esta vez, fueron varios los televidentes y usuarios de las redes los que se demostraron muy en desacuerdo con las opiniones de la actriz sobre el aspecto físico de la imitadora de Rosalía en ‘Yo me llamo’.

En un capítulo reciente y después de escuchar su presentación, la jurado decidió hablar de cómo lucía la original y de cómo se ve la participante.

Rosalía 'Yo me llamo' Fotografía por: Captura de pantalla - Redes sociales

“Te me engordaste, no sé qué te están dando de comer en la escuela. No te había visto subidita de peso. Y no te pongas más esos tenis, no te hacen ver la figura esbelta. Si estás subida de peso y usas eso, te ves pesada”, comentó Amparo Grisales.

Añadido a ello, la participante respondió “me pegó duro lo del peso y lo entiendo completamente”, a lo que la actriz replicó: “Es con mucho amor, cuida tu salud, no lo tomes a mal, el personaje es muy flaquito”.

Ante estas palabras, a la ‘diva’ le llovieron críticas en redes sociales, las cuales usó para responder a todos aquellos que la insultaron.

“‘Yo me llamo’ es un concurso donde se busca el ‘doble exacto’”, inició. Y argumentó que su postura también era “por su salud y porque se sorprenderán cuando vean a ‘Rosalía’ delgada e igual a su artista favorita”.

Pero eso no fue todo, pues también llamó “ridículos” a los que consideran que se pasó de la raya con sus comentarios: “Parece que ni ven el programa y no saben qué decir. No se trata de fobias, no sean ridículos”.

Después aclaró que no todo lo que se les dice a los imitadores es malo, de hecho también se les aplaude y felicita cuando deslumbran al jurado: “También se les dicen cosas hermosas; lo que hay que decir, se dice”.