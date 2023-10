Amparo Grisales se erizó hasta “las piernas” con participante de ‘Yo me llamo’

Yo me llamo es un concurso de imitadores que se ha convertido en un fenómeno en Colombia. El programa, que se emite por Caracol Televisión, lleva ya varias temporadas y ha sido un éxito de audiencia en todas ellas.

En la producción, los participantes se presentan como imitadores de artistas consagrados del mundo de la música. Este año, los concursantes son evaluados por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

En el capítulo más reciente, uno de los concursantes se llevó todos los aplausos y fue altamente elogiado por ‘la diva de Colombia’. De hecho, logró, después de mucho tiempo, que se erizara hasta “las piernas”. ¿De quién se trata? Acá te contamos.

Jurados de 'Yo me llamo' han pasado por alegrías y disgustos en el programa. Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

‘Yo me llamo’ Luis Miguel erizó a Amparo Grisales

El tercer participante en presentarse en el templo de la Imitación durante el capítulo 54 fue el imitador de Luis Miguel. Antes de llegar a la tarima pasó por la escuela junto a Moises Angulo para perfeccionar su interpretación.

“Vas a mantener tu actitud de realeza sosteniendo un libro y el equilibrio en tu cabeza. Él tiene movimientos refinados que combina con otros que son fuertes, pero es el príncipe azul”, fue uno de los consejos que le dio Angulo.

Al subirse al escenario el imitador cantó Hasta que me olvides y logró ganarse una variedad de halagos por parte de los jurados. Incluso, Carlos Calero dijo: “El sol de México, Luis Miguel, logró erizar hasta la pierna de Amparo Grisales”.

Oigan al que imita a Luis Miguel en #YoMeLlamo ya le hicieron prueba de ADN con el original???. Se parecen demasiado — Yenifer Téllez 🌺 (@yepatero) October 19, 2023

El maestro César Escola también comentó: “Hace mucho rato que no veíamos una erizada de piernas, esa ya es la campeona”. Fue entonces cuando ‘la diva de Colombia’ afirmó:

“Todos los detalles melódicos que tiene esta canción tan complicada, los hizo, o sea, esta canción es muy complicada, porque él empieza en un tono y luego se va a la estratosfera, y además, con estos melismas y esos vibratos que él tiene, lo hizo perfecto, me encantó porque pronunció las eses e hizo todos los dejes que tiene Luis Miguel”.

“La interpretación, como estuvo parado en el escenario, muy impecable, muy elegante, como está él en este tema, como lo canta, estás hermoso. Pero me gustaría verte con los dientes separados como los tuvo alguna vez”, agregó.

Por su parte, Escola aseveró: “Esta es una de las canciones más hermosas y fue compuesta por Juan Luis Guerra, de verdad, la interpretaste genial, me encantó porque es una canción que necesita empezar como lo hiciste, de una manera íntima y darle crecimiento, darle vuelo a la canción y con esa pinta y cómo cantaste, no me arrepiento de haberte puesto verde en las audiciones”.