Amparo Grisales muy conmovida en ‘Yo me llamo’ por renuncia de participante

‘Yo me llamo’ ya volvió a las noches del Canal Caracol y ahora que entró a una nueva etapa, la competencia se está poniendo cada vez más dura.

En esta temporada repiten como jurados Amparo Grisales y César Escola. Como tercer jurado, está el cantante de música popular Pipe Bueno. Además, los presentadores son Carlos Calero y Melina Ramírez.

¿Qué pasó en ‘Yo me llamo’ con Amparo Grisales y un participante?

Al escenario de Yo me llamo han llegado varios imitadores tanto de artistas nacionales como internacionales, entre ellos ha estado Freddie Mercury, Karol G, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Paola Jara y más.

Uno de las imitadoras que tenía las expectativas muy altas tanto de los jurados como de los televidentes era una de las imitadoras Alejandra Guzmán, quien poco a poco iba perfeccionando su personaje.

Sin embargo, en el capítulo más reciente, los jurados y televidentes se llevaron una sorpresa que pocos o nadie se esperaba.

La reciente renuncia en ‘Yo me llamo’ tomó por sorpresa a Amparo Grisales y al resto de jurados ¿Qué fue lo que pasó? Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Al inicio del episodio, la imitadora de la voz rasgada mexicana, anunció su retiro voluntario de la competencia, señalando que que “no es, ni fue mi intensión jamás llegar a este punto de tener que tomar esta dura decisión”, empezó diciendo.

En su video de despedida, la cantante indicó que “por problemas personales y familiares que no me permiten hoy estar al 100 % como debo estar en un programa de esta categoría. Mi renuncia me duele no saben cuánto”.

Una vez se conoció la triste noticia, la cara de sorpresa de los jurados lo dijo todo, pero además, una vez Carlos Calero preguntó la opinión de los tres jurados, César Escola dijo: “la salud ante todo y la familia es sagrada”.

Después, fue el turno de Amparo quien empezó diciendo que con esta salida, ya había el primer eliminado de la noche: “bueno, eso quiere decir que ella se autoeliminó y hoy solo saldrán dos de la competencia”.

No obstante, después cerró su intervención diciendo “me pega duro”, pues esta participante ya había tenido sus lecciones en la escuela y estaba mostrando un avance muy positivo, por lo que a los tres jurados les dio gran pesar conocer de esta renuncia.

En la nueva etapa en la que está el programa, cada noche hay tres participantes sentenciados a eliminación, los cuales son escogidos minuciosamente por el jurado bien sea por su voz o por algunas fallas en el físico.

Con la salida de la participante y luego de la presentación de los 11 participantes, el eliminado fue Vicente Fernández, pues los jurados no vieron mucho su progreso.