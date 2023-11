¿Amparo Grisales se va de Yo Me Llamo? Esto respondió sobre su posible retiro

Amparo Grisales es una de las personalidades más representativas de la televisión y el cine colombiano, en los últimos años ha estado trabajando solamente para el concurso ‘Yo Me Llamo’, aunque ha participado también en proyectos como ‘Las Muñecas de la Mafia 2′ o la franquicia cómica ‘El Paseo’.

Sin embargo, teniendo en cuenta su extensa carrera, muchos se preguntan si pronto se retirará oficialmente. Curiosamente, en una reciente entrevista respondió si eso está entre sus próximos planes.

El programa de Caracol Televisión es su principal trabajo, sin embargo, hay quienes la critican fuertemente por su actitud fuerte en este show, y a propósito de todo lo que hemos mencionado, en conversación con ‘Lo Sé Todo’ habló del supuesto rumor de que se va.

Amparo Grisales comentó frente a las cámaras del programa de chismes lo siguiente: “Yo recibo mucho, mucho bullying y mucho insulto porque a veces dicen ay, es que es una grosera, ese es el imaginario de la gente”.

Frente a lo que se puede decir de un posible retiro de la televisión nacional, la manizaleña contestó: “Cuando Dios me retire, yo sé que Dios me va a dejar caminar por mucho tiempo para poderles decir a todos los que me hacen bullying, ‘aquí los espero’”.

El nuevo proyecto de Amparo Grisales

La ‘diva’ colombiana de 67 años, sigue siendo hoy el amor platónico de muchos y todo se debe a lo bien que luce a pesar del paso del tiempo.

Sin embargo, esta vez, el foco no está relacionado con su cuerpo, su dieta o alguna publicación en redes; sino un nuevo proyecto del está orgullosa.

Fue en el matutino de Día a Día, en el que la también actriz habló de lo que está realizando en este momento, con ayuda de una marca local.

La actriz ha llegado a acumular prendas que, con el tiempo, dejan de usar y quedan guardadas en el clóset, por lo que una limpieza de este, siempre va bien y eso fue lo que hizo la jurado de ‘Yo me llamo’.

A través de la tienda Bettina’s Closet, una marca que vende ropa de segunda mano en excelente estado y casi sin usar, la ‘diva’ de Colombia decidió poner en venta varias de las prendas que hacen parte de su clóset y que hoy en día quiere que otras personas las aprovechen y las usen, pues la ha usado en portadas de revista, teatro, ‘Yo me llamo’ y varios eventos sociales.

Amparo Grisales tiene a la venta, prendas de varias casas de moda tanto nacionales como del exterior. “Yo viajo y compro ropa en todas partes, hay países en los que he encontrado cosas maravillosas como en Argentina, Estambul, Italia, New York, en todos lados (...) la calidad es impresionante, hay Roberto Cavalli, Versace, Chanel, de todo” señaló en Día a Día, destacando que varias de estas prendas que están a la venta son de esos países.