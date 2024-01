¿Amparo Grisales sí participará en Miss Universo 2024? Se conoció la verdad

Amparo Grisales sigue siendo hoy el amor platónico de muchos y todo se debe a lo bien que luce a pesar del paso del tiempo.

Sin embargo, esta vez, el foco no está relacionado con su cuerpo, su dieta o alguna publicación en redes; sino un posible proyecto nuevo.

¿Qué pasó con Amparo Grisales?

En el mes de diciembre, la directora Natalie Ackerman, Miss Universe Colombia, confirmó que el certamen tendrá cambios y entre ello mencionó a Amparo Grisales.

En entrevista con la ‘La Red’, Ackerman, extendió la invitación especial a la reconocida actriz Amparo Grisales, para que participara, pues su figura, belleza y personalidad arrasarían en el concurso.

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la actriz realmente llegara a participar en el certamen, para representar a Colombia, la colombiana se refirió al tema.

Amparo Grisales fue contundente con sus palabras, dando a conocer la verdad detrás de este rumor que se viralizó en redes sociales.

Amparo Grisales Fotografía por: Instagram @agrisales333

Como invitada en La mesa caliente, a la jurado de ‘Yo me llamo’ se le indagó sobre este asunto y ella respondió sin problema.

“¿Es verdad que tú vas a representar a Colombia en el Miss Universo? Ahora que ya pueden las mayores de 28″, dijo una de las presentadoras.

Ante ello, Grisales dijo: “Pero es que yo ya no tengo 30 ni 28″. La manizaleña aseguró que todo este rumor no era cierto, y que de hecho, estaba completamente feliz con su carrera y no se iría para exponer su imagen a esta clase de formatos.

En la conversación se refirió a su edad y resaltó: “No, a eso voy. Yo, a mi edad, una edad que abrazo con felicidad, armonía y amor, además de agradecimiento a Dios (...) Tengo 67 años, está en Wikipedia”

“Los códigos de antes han cambiado en el mundo. Miss significa ‘señorita’ y como era antes, una jovencita o niña joven que busca un futuro, hacerse visible para una carrera como modelo, actriz o en su carrera. Yo ni lo fui a los 20 ni lo voy a ser ahora porque tengo una carrera, además, soy la reina del ‘rating’, cosa que me parece espectacular. Cada juguete en su cajita, no estoy de acuerdo que reúnan todo”, aclaró.