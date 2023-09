Amparo Grisales y el gran secreto para lucir despampanante a sus 67 años

Para Amparo Grisales su salud siempre ha sido un punto importante del qué cuidar, pues desde muy joven se enamoró de los deportes y llegó a jugar, incluso, voleibol en un equipo profesional.

Te puede interesar: Laura Barjum se pronunció sobre ruptura con Diego Sáenz, esto dijo la modelo

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Para ella, cuidar de su cuerpo y tener conciencia de que todo afecta tanto a su corazón como a su cerebro, la hizo encontrar la fórmula para siempre estar vital y proyectar ese bienestar.

¿Cómo se mantiene Amparo Grisales?

A pesar de que varios usuarios de las redes la han señalado por su edad y de los supuestos retoques que tiene para verse radiante, la ‘diva’ de Colombia no se deja afectar por ello, pues, de hecho, todos los memes y comentarios que se refieren a su edad, solo la divierten.

Con 67 años, Amparo Grisales, sigue siendo hoy el amor platónico de muchos y todo se debe a lo bien que luce a pesar del paso del tiempo.

“Yo por ejemplo no combino frutas con proteínas (…) la gente generalmente se come los carbohidratos cuando le sirven una comida, pero si después tú te comes la ensalada, el metabolismo no se hace bien porque los jugos gástricos lo cambian todo. Hay que saber comer”, destacó hace un tiempo en entrevista con Viviana Gibelli.

Muchos se preguntan cuántos “retoques” tiene Amparo Grisales para lucir tan espléndida y aquí te lo contamos.

La reconocida actriz ha afirmado, en varias ocasiones, que uno de sus secretos para siempre verse bien no está ligado a las cirugías estéticas, sino en la buena alimentación, el ejercicio y el cuidado propio.

En la misma entrevista, la también modelo señaló que no está de acuerdo con las cirugías ni con maltratarse el cuerpo “de los 40 a los 50 ya se empiezan a hacer cirugías y hacen el efecto contrario porque se notan (…) a mí me parecen divinas las arrugas, que yo me ría y se me noten las paticas de gallo, ese es el mapa de tu vida”.

Igualmente agregó “eso me parece horrible”. Sobre los cuidados que tiene con ella misma, Amparo ha asegurado que lo que más hace es ejercicio, ya que gracias él ha logrado tonificar sus brazos, sus piernas, sus glúteos y su abdomen.

En entrevista con The Suso’s Show’, meses atrás, contó que desde hace mucho tiempo no consume animales. “Ni carnes rojas, ni mariscos, ni pescados, ni pollo, nada, ningún animalito”.

Igualmente, destacó que su dieta se centra también en consumir muchos vegetales y huevo, pues esta es una gran fuente de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita naturalmente.

Para temas muy puntuales como la celulitis, Grisales destacó que si ya se tiene es importante evitar ciertas cosas.

“Hay maneras de aniquilarla. No comer sal, no comer grasas como chorizos o comidas tratadas. No hay que comerse la celulitis de los animales como el chicharrón y todo eso”.

En dicha entrevista, también destacó una preparación que aseguró funcionaba para mantener las piernas libres de celulitis “si tu mezclas el rescoldo -o sea lo que queda- del café y le echas aceite de almendras, de oliva o algún aceitico para remojarlo. Eso te lo pones en círculos donde tengas la celulitis durante 20 minutos; te lo dejas allí y después de bañas. Por supuesto todo es de constancia y de cuidar la alimentación y la forma en que comemos”.