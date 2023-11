Amparo Grisales y Pipe Bueno discuten por la presentación de ‘Yo Me Llamo’ Shakira

Yo me llamo es un concurso de imitaciones de artistas musicales que se ha convertido en uno de los programas más populares de Colombia. La producción, que se emite por Caracol Televisión, presenta a participantes de todo el país que compiten por el título de mejor doble de un artista musical.

Uno de los factores que ha contribuido a su éxito es la calidad de los participantes, pues ha presentado a emulaciones muy talentosas que han logrado recrear de manera impresionante a sus cantantes favoritos.

Una de las participantes destacadas de este año es la imitadora de la colombiana Shakira. En cada una de sus presentaciones se ha llevado elogios y por ello, cuando se equivoca, el público y los jurados quedan realmente decepcionados.

Yo me llamo Shakira ha sido una de las concursantes más destacadas de esta temporada. Fotografía por: Instagram @yomellamo

¿Qué pasó con Andrea Correa, imitadora de Shakira en ‘Yo me llamo’?

En la primera ronda de los retos que se están llevando a cabo en el concurso, Andrea Correa, nombre de pila de la participante, decidió cantar Que me quedes tú. Después, volvió al escenario este miércoles 29 de noviembre para cantar Me Enamoré en honor a la situación sentimental que tiene en este momento.

Tras acabar, Amparo Grisales la criticó fuertemente pues indicó que la escuchó “muy nasal”, una atribución que no tiene la cantante original. Ante las acusaciones, Pipe Bueno salió en defensa de la participante y comenzó una discusión.

“Te falta estudiar. Casi no duermo por oírlos a ellos y me los traigo muy grabados. No, no, no”, le dijo la ‘diva de Colombia’ al intérprete de música popular.

También, la actriz le dice a Yo me llamo Shakira que tampoco le gusta la forma en la que traía su cabello pues los crespos de la barranquillera no eran de la forma en que la imitadora los llevaba.