Ana Karina Soto abrió redes sociales a su hijo Dante y causó fuertes críticas

Ana Karina Soto es una presentadora colombiana de televisión, cine y teatro que es conocida por su carisma y su talento para la conducción de programas de entretenimiento.

Inició su carrera en 2002, cuando participó en el reality show Protagonistas de Novela. Desde entonces, ha presentado varios programas, entre los que se incluyen La isla de los famosos, Noticias RCN y Buen día Colombia.

Por lo anterior, Soto ha logrado acumular una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y lo que pasa en su entorno familiar.

Ana Karina Soto tuvo que aclarar en sus redes un asunto sobre su hijo Dante. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

Ahora, la presentadora se ha vuelto tema de conversación en redes sociales tras consultar una decisión que tomó con el hijo que tiene con el actor Alejandro Aguilar: Dante.

¿Qué pasó con Dante, hijo de Ana Karina Soto?

En varias oportunidades la comunicadora y el actor han tenido que salir a defenderse del bullyng que reciben cuando hablan de su hijo. Sin embargo, no se han dejado llevar por las críticas y ahora, han decidido abrirle una cuenta de Instagram al pequeño.

Hace poco, la presentadora publicó en sus redes una pequeña encuesta en la que consultaba con sus seguidores la posibilidad de que Dante tuviera dicha cuenta. Muchos la criticaron por lo negativo que podría ser que el niño tuviera acceso a ello a tan temprana edad.

Días después, la presentadora de Buen día, Colombia salió aclarando un poco la situación y explicando que serán ella y su pareja los que manejarán el perfil de Instagram.

“Estaba revisando mensajitos y la encuesta que hice sobre el Instagram de Dante. Y creo que no me supe explicar, porque mucha gente me escribió una cantidad de comentarios relacionados con que Dante iba a tener su propia cuenta y la iba a manejar él solo. ¡No, no, no, no, no! Obviamente, no. Nosotros, Alejandro y yo, le vamos a manejar la cuenta”, indicó.

“La idea es abrirle la cuenta de Instagram para poder publicar cositas chéveres, divertidas de Dante. De lo que está haciendo en cine, teatro, televisión… Él lo ha pedido, a él le encanta la actuación, dirigir, hacer cosas en la casa, todo el tiempo mantiene actuando”, añadió.

Finalmente, Ana Karina aclaró: “Dante no tiene celular, no tiene, ni siquiera, ‘tablet’. Bueno, le compramos una ‘tablet’ en las clases virtuales. Pero él no mantiene pegado a la ‘tablet’, como muchos niños. A él le encanta jugar, pintar, disfrazarse, actuar, y hacer mil cosas”.

Después de las explicaciones, Soto y Aguilar mostraron en sus propias cuentas que el perfil a seguir es @danteaguilarsoto_. Actualmente, tiene una sola foto en la que aparece la reseña de sus 7 años y los deseos de ser actor.