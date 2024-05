Ana Karina Soto dejó al descubierto personalidad de la última eliminada de LCDLF

Ana Karina Soto es una presentadora colombiana de televisión, cine y teatro que es conocida por su carisma y su talento para la conducción de programas de entretenimiento.

Inició su carrera en 2002, cuando participó en el reality show Protagonistas de Novela. Desde entonces, ha presentado varios programas, entre los que se incluyen La isla de los famosos, Noticias RCN y Buen día Colombia.

Por lo anterior, Soto ha logrado acumular una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y lo que pasa en su entorno familiar. Por ello, tienen la confianza de hacerle preguntas y recientemente, una de ellas tuvo que ver con La casa de los famosos.

Ana Karina Soto es una de las presentadoras de 'Buen día, Colombia'. Fotografía por: Instagram @karylamas

Ana Karina Soto habla de La Segura

La influencer Natalia Segura, conocida como La Segura, se sinceró en el programa Buen Día, Colombia sobre su experiencia durante más de tres meses en el reality. La creadora de contenido reveló que su visión del mundo cambió radicalmente, encontrando en el juego no solo entretenimiento, sino también amistades y un sentido de familia.

Lee también: Ana Karina Soto tuvo un “agarrón” con exparticipante de ‘La casa de los famosos’

Tras su salida del programa, se enfrentó a preguntas picantes en el programa. Los presentadores del matutino, que parecían tener más afinidad con el equipo contrario, la confrontaron sobre las controversias que se han presentado en la competencia.

Ana Karina Soto se reencontró con La Segura, una reunión que generó gran expectativa, ya que Soto había expresado anteriormente su desaprobación por algunas de las acciones de la creadora de contenido en el reality show.

A través de sus redes sociales la presentadora contó cómo fue el reunirse con ella y relató que la personalidad de Natalia no era como todos aquellos que vieron el programa pensaban que era.

Puedes leer: Hija de Alejandro Aguilar reveló la verdad de su relación con Ana Karina Soto

“No había tenido oportunidad de pasar a hablar con ustedes, de revisar los mensajes, porque hoy Natalia Segura estuvo en Buen día, Colombia y me sorprende la cantidad de pasiones que genera este programa. Yo sé que todos tienen sus teams y los defienden a capa y espada, pero ya se lo toman a pecho, y tan personal que ya uno encuentra comentarios agresivos y fuertes”, aseguró.

“Hoy Natalia Segura nos decía: ‘Yo, en mi vida normal, no soy así, no me gusta tener peleas o discutir con nadie... Pero allá sí, protegía a mi parche y hasta compraba peleas. Armé ese caparazón como para no sufrir tanto’”, agregó Ana Karina sobre la personalidad de la influencer.