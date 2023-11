Ana Karina Soto habló sobre el momento más difícil de su vida: “Me sentí violada”

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más conocidas de Colombia. La comunicadora saltó a la fama desde su participación en Protagonistas de Novela y ahora se ha vuelto una de las populares alrededor del país.

Actualmente, es parte del equipo de Buen día, Colombia, en el que también se encuentra Violeta Bergonzi, Orlando Liñán, Mauricio Vélez y Andrés López. Hoy la presentadora es noticia debido a la sorpresa que dio a los televidentes del programa.

¿Qué dijo Ana Karina Soto?

Ana Karina Soto ha sido noticia por varios temas de su vida personal, los cuales no debieron haberse filtrado en redes, ni mucho menos dados a conocer, sin embargo, sufrió el escarnio público que pocos han vivido.

La presentadora se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue cuando se filtró un video íntimo con la pareja de ese momento.

En entrevista con la también periodista Tatiana Franko, Ana Karina dijo que ese había sido uno de los momentos más duros y crueles por los que había pasado.

Ana Karina Soto Fotografía por: Instagram @karylamas

En medio de la entrevista, Franco le dijo que el país no había sido muy empático con ella, algo por la que la cuestionó sobre cómo se había sentido: “me sentí vulnerada, violada, ultrajada porque era mi novio”, empezó diciendo.

Después, destacó que fue gracias a su familia que “yo conté con mis papás, con mis hermanos, con mi familia y con el canal que me abrazaron y me apoyaron todo el tiempo. No permitieron que eso realmente me derrumbara como quizás yo sentía que me iba a derrumbar”.

“La gente gritando ‘ay esa es la del video jaja y yo decía ‘esto qué es, no puede ser que la gente no entienda y no dimensione lo que yo estoy sintiendo y por lo que yo estoy pasando, muchos me preguntaron si ya no confiaba en las personas”.

En su respuesta, Ana Karina Soto también recalcó que esos fueron momentos muy duros y muy difíciles “mi mamá me escucha llorar atacada y entró a la habitación y yo no sabía que decirle, pero ellos fueron tan amorosos, inteligentes y sabios que nunca me juzgaron, ni me preguntaron ni por qué, ni cuándo ni donde. Eso me demostró la clase de familia que tengo”.