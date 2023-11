Ana Karina Soto mostró a su hijo en redes y otra vez recibió críticas por su pelo

Ana Karina Soto es una presentadora de televisión más reconocidas en Colombia. Actualmente, es posible verla todas las mañanas a través del programa matutino de RCN, Buen día Colombia.

El profesionalismo y versatilidad de Soto han logrado que tenga éxito en diferentes ámbitos y además, le ha traído una gran cantidad de seguidores que diariamente están atentos a lo que pasa en su carrera y en su vida personal.

A través de las redes sociales de la presentadora es posible conocer un poco de lo que acontece en su diario vivir y recientemente, ha sido blanco de críticas por el aspecto físico de su hijo. ¿Por qué? Acá te contamos.

Ana Karina Soto es una de las presentadoras de 'Mañana Express'.

¿Qué pasó con el hijo de Ana Karina Soto?

A través de la cuenta oficial de Instagram de la presentadora se pudo conocer que su hijo, Dante, estaba pasando por un momento complicado de salud. De hecho, el pequeño tuvo que tomar algunas terapias respiratorias para poder tener mayor mejoría en algunos problemas que presentaba.

“Dante sigue mocosito, con tos. Le acabo de dar los medicamentos de la hora y esperar a ver. Si no, me toca llevarlo mañana al médico. Yo obviamente le he estado escribiendo al pediatra y él me ha dicho qué darle, pero pues sí me gustaría llevarlo a la clínica a ver qué me dicen”, fue el parte que dio la presentadora al respecto.

Aunque la información fue dada a través de las historias de la red social, en donde no se pueden ver los comentarios, lo cierto es que varios portales replicaron el video y de allí, comenzaron a surgir críticas relacionadas con la apariencia física de Dante.

Desde que Soto muestra a su hijo en redes, muchos han hecho comentarios relacionados con el largo de su cabello, sin embargo, la presentadora siempre ha dejado claro que prevalecen los gustos de su hijo, sin importar las opiniones de los demás.

Ahora, mientras decía que su pequeño estaba enfermo, varios escribieron: “De pronto es el peso del cabello”, “Pensé que era una niña”, “Eso es el cabello largo”, “Tanto mechero”, entre otros.