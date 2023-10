Ana Karina Soto regresa a RCN, pero no a ‘Mañana express’, ¿por qué?

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más queridas de Colombia. La comunicadora saltó a la fama desde su participación en Protagonistas de Novela y ahora se ha vuelto una de las populares alrededor del país.

Actualmente, es parte del equipo de Buen día, Colombia, en donde también se encuentra Violeta Bergonzi, Orlando Liñán, Mauricio Vélez y Andrés López.

Recientemente, la presentadora estuvo alejada de las pantallas pues se encontraba de vacaciones con su familia. Sin embargo, ha regresado nuevamente a RCN, pero, no a todos los programas de los que hace parte.

Ana Karina Soto estuvo de vacaciones en el extranjero con su familia. Fotografía por: Instagram Ana Karina Soto

¿Qué pasó con Ana Karina en ‘Buen día, Colombia’?

El tiempo libre de Soto fuera de las pantallas terminó. La semana de regreso al canal en donde trabaja comenzó asistiendo solamente a Mañana Express, pero, no a Buen día, Colombia, por lo que despertó dudas en los televidentes.

Tras las preguntas de sus seguidores, se sinceró en sus historias de Instagram y reveló lo que realmente estaba pasando con su regreso al matutino.

“Muchas gracias por todos los mensajes que he recibido. No estuve hoy en Buen día, Colombia porque mi regreso es mañana [31 de octubre] y con una gran sorpresa de Halloween. Así que tienen que estar muy pendientes todas esas personas que me han extrañado. Tuvimos ensayo y todo”, dijo.

También la famosa aclaró por qué ahora no pudo estar en Mañana Express: “Precisamente por todo el tema de Halloween, el maquillaje, el disfraz y todo, no estaré en Mañana express, solamente en Buen día, Colombia”.

“Pero yo sé que vale la pena y les vas a encantar. Estamos organizando una gran sorpresa con mucho amor para todos ustedes”, continuó diciendo Ana Karina.