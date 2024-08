Ana Karina Soto revela que se alejó de las redes por fuertes quebrantos de salud

Ana Karina Soto es una presentadora colombiana de televisión, cine y teatro que es conocida por su carisma y su talento para la conducción de programas de entretenimiento.

Inició su carrera en 2002, cuando participó en el reality show Protagonistas de Novela. Desde entonces, ha presentado varios programas, entre los que se incluyen La isla de los famosos, Noticias RCN y Buen día Colombia.

Por lo anterior, Soto ha logrado acumular una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y lo que pasa en su entorno familiar. Por ello, hace poco muchos se preguntaron porque había estado alejada de las redes.

Ana Karina Soto, presentadora de 'Buen día Colombia' (RCN Televisión). Fotografía por: Canal RCN

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto?

Ana Karina ha informado a sus fans sobre los motivos que la han llevado a tomar un descanso de las redes sociales. La presentadora de Buen Día, Colombia reveló en un video que ha estado lidiando con algunos problemas de salud.

Lee también: Ella es la hija mayor del esposo de Ana Karina Soto: la presentadora no es su mamá

En la grabación, Soto ofreció una descripción exhaustiva de las enfermedades que ha sufrido recientemente. “Yo he estado un poco ausente por aquí, por estos lados, porque les voy a contar la verdad. Desde que estuve en Cúcuta, la semana pasada, tuve como unos quebrantos de salud, me pasó de todo”, relató.

Explicó que padeció una intoxicación alimentaria que evolucionó en una erupción cutánea generalizada, lo que la llevó a solicitar atención médica inmediata al regresar a Bogotá.

Puedes leer: Así se veía Ana Karina Soto en su paso por Protagonistas de Novela ¡Irreconocible!

“Tuve que ir a la clínica cuando llegué aquí a Bogotá, me incapacitaron, me mandaron medicamentos, me hicieron unos exámenes”, continuó narrando la presentadora.

“He tenido como siempre situaciones complejas con el tema de los riñones, que los cálculos de los riñones, que las infecciones urinarias. Esta mañana fui tempranito, me mandé a hacer los exámenes y me dijo que tomara por lo pronto unas cositas ahí”, finalizó Ana Karina.