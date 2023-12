Ana Karina Soto salió de ‘Buen Día Colombia’ por esta delicada enfermedad

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más conocidas de Colombia. La comunicadora saltó a la fama desde su participación en Protagonistas de Novela y ahora se ha vuelto una de las populares alrededor del país.

Actualmente, es parte del equipo de Buen día, Colombia, en el que también se encuentra Violeta Bergonzi, Orlando Liñán, Mauricio Vélez y Andrés López. Hoy la presentadora es noticia debido a la sorpresa que dio a los televidentes del programa.

Ana Karina Soto y la enfermedad por la que salió de ‘Buen día Colombia’

Ana Karina Soto ha sido noticia por varios temas de su vida personal, los cuales no debieron haberse filtrado en redes, ni mucho menos dados a conocer, sin embargo, sufrió el escarnio público que pocos han vivido.

Ahora, la presentadora contó que está mal de salud, por lo que tuvo que ir urgente al médico para que fuera revisada y diagnosticada.

Mediante su perfil en redes sociales, la presentadora contó que lo que ella pensó que era algo leve y de cuidado fácil, se le complicó.

El lunes 11 de diciembre de 2023, la presentadora contó lo que iba pasando en la jornada laboral, y solo pudo reportar su participación en el programa ‘Mañana Express’, algo que extrañó a sus seguidores.

Según lo que contó, llegó con un poco de dolor de garganta y resfriado, pero todo se le complicó y hasta su voz se afectó.

“Estoy hablando extraño, me duele la garganta, tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duele todo. Ya ‘Manu’ me va a acompañar donde la doctora, a ver qué me dice. ¡Ay, ojalá que no me vaya a dar gripa, qué jartera!”.

Quienes pensaron que después, Ana Karina apareciera en ‘Buen día, Colombia’, se quedaron esperándola, ya que no pudo estar allí.

Después de ser revisada por los médicos, Soto explicó que no volvería al canal en los próximos días, ya que lo que tenía no era una gripa:

“Seguí maluca de la garganta, con mucha fiebre y escalofríos, fui a la enfermería del canal. La doctora me vio, me revisó y me dijo que tenía una infección en las amígdalas, me mandó antibiótico y me dijo que todos los síntomas que tenía eran por la infección. No era gripa, sino las amígdalas inflamadas”.

Una vez, Soto aclaró que no podía estar sus seguidores le enviaron mensajes de pronta recuperación.