Ana Karina Soto se peleó con aerolínea por mal trato a su papá: “Ayuda”

Ana Karina Soto, una figura reconocida en la televisión colombiana, ha sabido ganarse el cariño del público con su carisma y profesionalismo. Más allá de las cámaras, es una mujer dedicada a su familia y con una vida personal que despierta gran interés.

Te puede interesar: Alberto Linero confesó doloroso episodio que lo empujó a dejar el sacerdocio

Para conocer más contenidos como este, da clic aquí.

Como presentadora de televisión, ha participado en numerosos programas, destacándose por su espontaneidad y capacidad para conectar con la audiencia.

Debido a sus largos años trabajando en televisión, la presentadora ha despertado un gran interés en su vida privada y por ello, en pocas ocasiones ha recurrido a sus seguidores para pedir ayuda con algún tema.

¿Qué pasó con Ana Karina Soto y su padre?

Su relación con su padre, Gustavo Soto Vergel, ha sido fundamental en su vida y ha moldeado la persona que es hoy.

Gustavo, un hombre de carácter fuerte y principios sólidos, siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Ana Karina. Desde pequeña, la presentadora ha admirado la inteligencia, la sabiduría y la disciplina de su padre por ello, ahora con más canas ella se ocupa más de cerca de él.

En la mañana de este viernes, la presentadora utilizó sus redes sociales para quejarse sobre el cambio que la aerolínea Avianca le había hecho a su padre, con un vuelo que ella misma se había ocupado de pagar y dejar listo.

“Necesito que si alguno de ustedes conoce a una persona que me pueda ayudar con este caso, lo haga. Me parece el colmo ya no sé qué es lo que pasa con las empresas de este país, con las aerolíneas, ni con el trato al cliente”, empezó diciendo muy molesta.

Fotografía por: Captura de pantalla redes

“No les he podido contar bien pero mi papá está en un proceso médico y tiene que viajar a Cúcuta, ayer yo le compré su tiquete, pagué por su silla y hoy le hice el check in y me escribe ahorita que, de un momento a otro cuando ya se estaban subiendo al avión, una azafata le entrega un papel y le dice que su silla ahora es otra, al fondo del avión”.

Luego, agregó: “¿Qué es esto? Él es una persona mayor, una persona que compró su tiquete, pagó por su silla y lo mandan a la cola del avión ¿Ustedes creen que eso es justo? Por favor si alguien sabe a quién le puedo escribir para quejarme o algo”.

Hasta el momento, la presentadora no ha revelado si se logró comunicar con alguien de Avianca, pues el valor de la silla donde acomodaron a su padre, no era el mismo que ella había pagado para que se fuera mejor acomodado.