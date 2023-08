Ana Sofía Henao denuncia con miedo que un acosador la persigue: “me hostiga”

Ana Sofía Henao es una de las modelos más reconocidas de Colombia. La antioqueña, además de destacar en el mundo de las pasarelas, también ha incursionado en el campo de la ilustración y la escritura.

Aquellos que tuvieron a Ana Sofía en las portadas de sus cuadernos y la admiran por su talento y belleza, están atentos a lo que sucede en torno a su vida profesional y también a lo que ocurre en su ambiente personal.

Recientemente se conoció que la modelo no está pasando por un buen momento a causa de una persona que la acosa constantemente a través de redes sociales y por la que ha tenido que tomar varias medidas de seguridad. Acá te contamos un poco de la historia.

La modelo denuncia a través de redes sociales que se siente hostigada. Fotografía por: Instagram: Ana Sofía Henao

Ana Sofía Henao denuncia acosador

La paisa de 41 años dio a conocer a través de sus historias de Instagram que es víctima de acoso de parte de un individuo hace varios meses, el cual, vulnera su intimidad y la de su núcleo familiar.

“Esto es una llamada para pedir ayuda. En mi familia tenemos un acosador y no importa si lo denuncio porque no pasa nada. Ya que tiene una orden, pero a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que él tiene una orden para que me den un papel. Se hace un poquito engorroso”, contó.

“Uno no sabe en qué momento se pueda aparecer acá o perseguirnos porque esto que tiene en su imaginación pasa a otro nivel y se vuelva algo físico. Es persecución, hostigamiento, son cosas fuertes y yo quisiera saber qué más podemos hacer, especialmente, por acá por redes”, añadió.

“Él cambia de usuario en redes y se pone nombres de mujer, pero sigue escribiendo las mismas historias. No solo me hostiga a mí, también lo hace con miembros de mi familia. Si alguien sabe qué más puedo hacer y cómo más puedo actuar, ayúdenme, no quiero que esta situación tenga otro tipo de consecuencias”, finalizó la antioqueña.

La idea Henao era no solo buscar ayuda, sino, que sus millones de seguidores pudieran mantenerse alerta ante este tipo de situaciones que podrían llegar a ser frecuentes en el ciberespacio.