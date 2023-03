“Andar con casados era mi debilidad”: Yuri confesó que dañó el hogar de una amiga

Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, es una cantante, actriz y presentadora mexicana. La artista ha batido récords con las ventas de su álbum Llena de dulzura y su sencillo Maldita primavera.

Además, se convirtió en la primera cantante latinoamericana en ganar discos de oro en Europa, por lo que se ha convertido en un referente de la música hispana. Por ello, ha ganado millones de fanáticos que día a día quieren conocer sus proyectos profesionales y parte de su vida privada.

Ahora, la cantante ha confesado que ha tenido varios errores que giran en torno a su vida amorosa, sobre todo, cuando era muy joven.

Yuri confesó que se metió en el hogar de una amiga y lo dañó

La artista de 59 años habla de sus errores sin inconvenientes. En esta ocasión, admitió que su juventud no se basó en drogas, alcohol u otro tipo de adicción, si no, que sus preferencias estaban enfocadas en los hombres casados.

“El andar con gente casada, esa era mi debilidad. Yo nunca tuve debilidad de drogas ni de alcohol tampoco, realmente mi debilidad era fijarme en la gente en la que no tenía que fijarme, no sé por qué”, expresó en una entrevista.

Dicho fragmento de la entrevista se ha vuelto viral en TikTok y también se puede escuchar que admite que en aquella época llegaba a un punto en el que se sentía mal por ser “la otra”, ya que debía mantenerse escondida.

“Llega un punto en el que se siente mal ser la otra porque no se lo merece y sufrí mucho porque ninguno dejó a nadie. Yo viví cuatro años muy difíciles”, afirmó Yuri.

Además, aclaró que era muy joven y “muy bonita”. También, que se encontraba en su mejor momento como artista, por lo que podía “tener a cualquiera a los pies”.

Más tarde, Dios llegó a la vida de la cantante y ayudó a que aprendiera a valorarse. Como premio, indica que pudo conocer a su esposo, el amor de su vida.

Para tener paz en su vida, tuvo que enmendar sus errores y pedirles perdón a muchas de las personas. Entre ellas a una mujer de un hombre casado con el que Yuri tuvo algo, aun, siendo amiga de ese hogar.

“Un día la llamé y le dije, te hablo para pedirte perdón, porque me metí en un hogar que no era mío, porque no conocía de Dios”, contó entre lágrimas en otra entrevista. Yuri recibió el perdón y unas palabras que la marcaron: “Ya no te odio, ahora te admiro”.

Actualmente, Yuri lleva 28 años de matrimonio y tiene una hija producto de su relación.