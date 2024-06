Así lucía Andrea Guerrero en sus primeros años como periodista ¡Qué cambio!

Para muchos fue una gran sorpresa la decisión que tomó Juan Carlos Peña hace algunos días de renunciar a su cargo como presidente de Win Sports. En la misiva, agradeció el apoyo recibido y destacó que una de las principales razones de su renuncia era iniciar un proyecto “en el campo del mercadeo”. En las últimas horas, se conoció el nombre de la persona que lo sustituirá en el cargo: la reconocida periodista deportiva Andrea Guerrero.

Andrea Guerrero desempeñaba el cargo de gerente de Deportes en RCN Televisión desde hace varios años. Ahora, llega a la presidencia de Win Sports con el objetivo de “aportar al proceso de consolidación y crecimiento del medio”. Sin duda, es un enorme reto para su carrera profesional.

“Para mí, este nombramiento significa mucho no solo por lo que representa para las mujeres continuar conquistando espacios en entornos tradicionalmente masculinos, sino también por los retos que me impone como profesional en tiempos en los cuales contamos con audiencias cada vez más segmentadas, pero más informadas y, por lo tanto, más ávidas de buen contenido”, comentó la periodista.

La periodista, Andrea Guerrero, fue nombrada como la nueva presidenta del canal deportivo, Win Sports y sustituye a Juan Carlos Peña. Fotografía por: Noticias RCN

Así lucía Andrea Guerrero en sus primeros años como periodista

Andrea Guerrero nació en Cúcuta y es egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Posee una maestría en Dirección de Marketing del CESA (Centro de Estudios Superiores de Administración) y de ESIC en España. En sus primeros años como profesional, trabajó para La FM, Antena 2 y luego en RCN.

Fue en el programa ‘Fútbolmanía’ donde empezó a ganar un enorme reconocimiento debido a que realizaba transmisiones en vivo desde las canchas. Con el pasar de los años pasó a ser presentadora de la sección de deportes en Noticias RCN y luego hizo parte del equipo de Saque largo en Win Sports. Pasó por ESPN Latinoamérica y luego fue nombrada directora general de Deportes en RCN.

En 2014 se casó con el banquero, Alejandro Falla y celebró su matrimonio en Miami, Estados Unidos. Con su expareja tuvo una hija que nombró Luna, que, a diferencia de su mamá, se convirtió en hincha de Independiente Santa Fe, equipo al que suele alentar en el estadio cada vez que puede.

“Estábamos iniciando liga en 2017, la tuve que llevar a un partido de Santa Fe - América y ella de una vez me dijo ‘me gusta el rojo’ (...) le pregunté ‘¿por qué no eres del Cúcuta?’, y me dice: ‘Mamá, yo estoy creciendo en Bogotá’”, aseguró Andrea Guerrero en una charla con Win Sports.