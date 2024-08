Andrea Guerrero confesó que votó por Petro y que se arrepiente hoy: ¿por qué?

A dos años de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, la presentadora Andrea Guerrero, reconocida por ser la primera mujer en tomar la Presidencia de Win Sports, ha roto su silencio sobre su voto en la segunda vuelta presidencial.

Aunque en su momento apostó por el candidato autodenominado como “del cambio”, hoy, Guerrero se muestra desilusionada por algunas de sus políticas, en especial, por el recorte del presupuesto destinado al deporte en Colombia.

“Es muy triste lo que está pasando”, afirmó Guerrero al referirse a la reducción del 50% del presupuesto del Ministerio del Deporte. La periodista cucuteña lamentó profundamente que el Gobierno no considere al deporte como una prioridad y expresó su preocupación por las consecuencias de esta decisión: “Nadie se preocupa por esto y creo que se lo deberían tomar más en serio porque es un elemento transformador que ahorraría en otros campos como la salud, la delincuencia, entre otros casos”.

Así fue la defensa de Andrea Guerrero al deporte en Colombia

Durante una entrevista con la periodista española Eva Rey, Guerrero compartió su frustración sobre cómo se trata a los deportistas en Colombia. “Tengo desde hace varios años una frase que me parece preocupante y es que en este país definitivamente se le exige más a los deportistas que a los políticos y no es justo. Es lamentable que solo nos fijemos en los atletas cuando llegan con la medalla o el trofeo”, comentó.

Guerrero también reflexionó sobre el papel del deporte en la sociedad, subrayando su importancia en la reducción de jóvenes en las calles, el combate a las drogas y la delincuencia. Sin embargo, destacó que el actual Gobierno ha mostrado poco interés en invertir en este sector.

“Entregamos los Juegos Panamericanos, nos dejamos bajar los recursos a la mitad, el presidente no le cree al ministerio y no existe un plan de gobierno serio que estructure o involucre al deporte dentro de sus programas a largo plazo. Siempre que hablo con los candidatos me encuentro con que en sus propuestas no se tiene en cuenta el tema y cuando llegan al mandato, menos se le presta atención. Esto mueve la economía entre otras cosas, pero este presidente menos porque acaba de reducir los recursos que destinará”, afirmó, lamentando su voto por Petro en las elecciones.

