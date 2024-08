Andrea Nocetti defendió por qué viste a sus hijos ‘como niñas’: “hay que respetar”

Andrea Nocetti es una reconocida actriz y modelo colombiana, quien ha sido considerada durante varios años como una de las mujeres más bellas del país. A pesar de no residir en Colombia, mantiene su legado vivo desde Estados Unidos, donde ha formado su hogar y vive con sus hijos, quienes son su mayor orgullo.

A través de redes sociales, Nocetti comparte constantemente imágenes de sus pequeños, quienes han capturado la atención de sus seguidores por su ternura y carisma.

Sin embargo, a pesar del cariño que reciben, no todo ha sido positivo. Algunos seguidores han expresado su descontento con la manera en que Nocetti viste a sus hijos menores que son gemelos, señalando que su estilo es demasiado anticuado y que “parecen niñas”.

¿Qué dijo Andrea Nocetti sobre estas críticas?

Ante estas críticas, la actriz no dudó en mostrar su molestia por los comentarios negativos de las personas, pidiendo un poco de respeto a las decisiones que ella y su esposo toman para con la crianza y estilo de sus hijos.

“Yo creo que hay que tener empatía y también hay que respetar porque yo visto a mis hijos por un estilo. No estoy diciendo que todos los niños europeos se vistan así, sino que es una moda española, como inglesa, muy tradicional, de la época de antes, porque a los niños los vestían así y se ven como más elegantes, más bien vestidos”, afirmó Nocetti, defendiendo su elección de estilo durante una entrevista concedida al programa ‘La red’ de Caracol Televisión.

No obstante, para algunos usuarios no es suficiente con criticar el estilo de los niños, sino que han ido más allá, sugiriendo que la manera en que Nocetti viste a sus hijos podría afectar su identidad, y que seguramente la elección de ropa que les pone tiene que ver con alguna frustración por no haber podido tener una niña.

Frente a estos comentarios, la actriz fue contundente: “No siento que lo esté afectando en nada. No estás enfocando la identidad de un niño de ninguna manera. Yo soy una persona muy abierta a eso y ese es mi gusto. Yo creo que deberíamos tener un poco más de empatía, prudencia y respeto”.

Finalmente, Nocetti aseguró que no está preocupada por no tener una hija y que la forma en que viste a sus hijos no tiene nada que ver con ese hecho, cerrando así una discusión que ha generado bastante ruido en redes sociales.

