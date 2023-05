Andrea Serna contó angustioso momento en el que casi se desmaya antes de grabar

Andrea Serna es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Desde hace más de una década ha estado presente en la televisión colombiana al frente de una variedad de programas. Actualmente, es una de las figuras claves de El Desafío, transmitido a través de Caracol Televisión.

Por lo anterior, Serna ha acumulado una gran variedad de seguidores que diariamente se preocupan por lo que sucede en su carrera profesional y además, un poco de lo que vive en su entorno personal.

Recientemente se conoció que, debido a las grandes producciones en las que ha estado presente, ha tenido que llevar extensas jornadas de grabación. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para siga activa frente a las cámaras. Eso sí, ha tenido que padecer problemas que han puesto en juego su salud.

El desmayo de Andrea Serna antes de salir a grabaciones

A través de su cuenta de TikTok, la presentadora les contó a sus seguidores que en una ocasión casi se desmaya antes de salir a grabar.

Todo sucedió en Brasil cuando ella hacía parte de la producción de The Wall, un concurso que le dio la vuelta al mundo gracias a su formato innovador.

Serna reseñó que estaba lista para empezar la grabación de la producción, incluso, estaba parada en la puerta de su camerino y mientras esperaba, consumió una menta. De repente, apareció el asistente de dirección, abrió la puerta y apuradamente le pidió que se dirigiera al set.

En medio del apuro, Andrea se tragó la menta y el problema, es que se le quedó atascada. “Me la pasé y se me ha quedado aquí atorada [señalando su garganta]”.

Aunque ella trató de disimular el problema y enfocarse en la grabación, la situación empezó a salirse de control y tuvo que recurrir a las señas para indicarle que estaba atorada.

“Yo pensé que lo podía superar, creí que me iba a pasar. Yo intentaba decirle estoy atorada, pero no le podía ni decir, no podía ni respirar”, dijo Andrea.

En ese entonces, llegó el encargado de sonido, pero no se percataba de lo que pasaba. Allí, llegó el maquillista quien vio que estaba a punto de desmayarse, por lo que la agarró y le hizo presión en su estómago hasta que pudiera expulsar la menta.

“Yo ya decía si pasa un segundo más me desmayo, golpecito en la espalda todos alrededor mirando y puf sale la mentita”, señaló Serna.

La publicación ya cuenta con 15 mil ‘me gusta’ y más de 100 comentarios entre los que se puede leer: “Mi abuelita jalaba las orejas cuando alguien se ahogaba y si sirve”, “Yo viendo a Andrea sonreír”, “Te salvo la vida”, y “Me pasó eso con un bianchi”.