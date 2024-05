Andrea Serna de ‘El Desafío’ se disculpó por molesto error: “No caí en cuenta”

Andrea Serna, la reconocida presentadora colombiana, se ha convertido en un ícono del reality show El Desafío, cautivando a la audiencia por más de una década con su profesionalismo, carisma y conexión con los participantes.

Te puede interesar: Isabella Santiago hizo fuerte confesión de La Casa de los Famosos: “No estoy bien”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Su trayectoria en el programa comenzó en 2012, cuando asumió el rol de conductora principal, marcando un hito en la historia del reality. Desde entonces, ha guiado a los competidores a través de exigentes pruebas, animándolos a superar sus límites físicos y mentales, y celebrando sus triunfos con gran entusiasmo.

¿Qué pasó con Andrea Serna en El Desafío?

Serna ha sido elogiada por su capacidad para conectar con los participantes, brindándoles apoyo emocional y convirtiéndose en una confidente durante su experiencia en el Desafío.

Su empatía y comprensión hacia las dificultades que enfrentan los competidores la han convertido en una figura inspiradora, no solo para los participantes, sino también para la audiencia.

Más allá de su rol como presentadora, Serna ha aportado significativamente al éxito del Desafío. Su energía contagiosa, su impecable presentación y su profundo conocimiento del programa la han convertido en un elemento esencial del reality.

Sin embargo, esta vez la colombiana dio de qué hablar después de tenerse que disculpar con una seguidora por unas palabras dichas.

Todo se debió a un comentario que hizo durante la emisión del programa ‘El Desafío’, al hablar sobre el equipo Omega, el cual en el último capítulo experimentó dificultades tras perder en la prueba de sentencia y servicios.

Si bien su comentario no fue con ánimo de ofender a nadie, su frase logró calar una seguidora que le reclamó en sus redes sociales. El comentario que hizo fue “de Guatemala a Guatepeor”.

Tras su comentario, la seguidora no dudó en darle a entender que ella, quien era de Guatemala, no lo había visto de buena manera: “Vivo hace 38 años en un país hermoso y, ciertamente, lleno de muchas dificultades, pero también de gente maravillosa y generaciones nuevas que luchan por cambios positivos para el país. Creo que el comentario de ayer sí estuvo fuera de lugar. Sonó muy feo, sobre todo viniendo de ti, una persona que siempre promueve cosas positivas. Te lo dejo de tarea, ya que es importante pensar muy bien antes de hablar. Aun así, seguiremos viendo el programa porque nos encanta”, expresó.

Fotografía por: Captura de pantalla

Ante ello, Andrea Serna le respondió, aclarando que su intensión al decirlo nunca fue con ánimo de ofender y que en Colombia era un dicho muy común.

“Dios, no caí en cuenta, créeme que cuando los colombianos lo decimos no lo hacemos por el país, es simplemente un juego de palabras. Ahora que lo mencionas, claro que tienes toda la razón, pero reitero que cuando se utiliza esa expresión no se pretende ofender de esa manera. Tomo nota”, concluyó.