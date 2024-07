Andrea Serna habló de su renuncia a RCN y cómo llegó a presentar ‘El Desafío’

Andrea Serna se ha vuelto en una figura emblemática de la televisión colombiana, pues ha dejado una huella imborrable en la pantalla chica desde su llegada a Caracol Televisión en el 2018.

Su trayectoria, marcada por profesionalismo, carisma y una conexión genuina con la audiencia, la ha convertido en una de las presentadoras más queridas y respetadas del país.

¿Qué pasó con Andrea Serna?

Recientemente, la presentadora de 47 años, publicó un video en el que habló de su salida de RCN y cómo logró entrar a Caracol para ser la presentadora oficial del Desafío.

En el video llamado “Story Time: Cómo terminé presentando el Desafío”, la también modelo se sinceró con todos sus seguidores y lo dijo todo.

“Figúrense que yo después de 18 años trabajando en RCN decidí renunciar (…) fue difícil lo consulté con la almohada como un año, duro, durísimos, porque no crean, salir de la tal mencionada zona de confort es un lío”, empezó diciendo.

Después continuó: “El caso es que renuncio (...) un día en medio de esa nueva manera de funcionar, creo que habían pasado como seis meses desde mi renuncia, recibo una llamada a la que contesté como ‘wow, cómo estás’ siento como que regresé en el tiempo le decía’, esta llamada lo estaba recibiendo en 2016-2017. Era Juan Esteban Sanpedro’”.

Andrea Serna contó que al contestar la llamada el esposo de Catalina Gómez le señaló que iban a hacer un nuevo formato en el canal y que sabía que ella había renunciado, por lo que le animo a hacer el casting.

“‘Es un formato que se llamará The Wall, lo vamos a rodar en Brasil’ y yo mientras tanto estaba emocionada pero pensaba ‘bueno no sé, ¿será que es oportuno? ¿Será maluco?, yo hace nada me fui del otro canal pero al final y bueno fui a hacer el casting y quedé”.

Luego, Andrea reveló que el mismo equipo de producción de ‘La Agencia, batalla de modelos’, era el mismo equipo de producción del ‘Desafío’, Y una vez terminado ‘La Agencia’ todos tenían que embarcarse en el desarrollo de la nueva temporada del programa que incluía la difícil labor de buscar conductora. Teniendo en cuenta que el formato lo había presentado durante años la fabulosa Margarita Rosa de Francisco (...) entonces entre los debates que tuvieron apareció mi nombre”.

Entonces el canal la llamó y le propuso que fuera la presentadora de ‘El Desafío’: “y yo digo, revisémoslo, me suena. Yo les digo sinceramente que lo vi como una evolución, eso sí era un cambio y mientas yo me preparaba sale el anuncio y generó un revuelo (...) y claro a la gente le parecía rarísimo y en el fondo a mí también. El cambio era abrupto”.

Serna reveló que la primera escena de programa para ella fue impresionante, ya que le gustaba como se veía con todo el atuendo y el caballo. “Y aquí estoy, cinco años después, celebrando los 20 años de uno de los programas de más tradición en nuestra televisión”.