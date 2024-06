¿Andrea Serna no fue primera opción para presentar el Desafío XX? Esto confesó

Andrea Serna la emblemática presentadora de El Desafío XX, lleva más de dos décadas cautivando a la audiencia con su presencia inigualable.

Su trayectoria en el programa ha sido una historia de éxito y superación, conduciendo a los participantes a través de exigentes pruebas y momentos emotivos, convirtiéndose en un pilar fundamental del reality.

Andrea Serna en el Desafío XX ¿No era la primera opción para presentarlo?

La colombiana se ha convertido en un ícono de la televisión colombiana, inspirando a miles de personas con su tenacidad, belleza y espíritu aventurero.

En esta edición especial del Desafío XX, Andrea celebró los 20 años del programa, consolidándose como una figura legendaria en la historia de la televisión colombiana.

Su pasión por el Desafío es evidente en cada emisión, transmitiendo emoción, adrenalina y compañerismo a los televidentes, sin embargo, según lo que ella dijo no era la primera opción para presentar el reality.

Recientemente, la presentadora reveló que su participación en el programa ‘Desafío’ coincidió con su relación en un proyecto paralelo dentro de Caracol Televisión.

“No eso fue muy emocionante. Figurense que yo estaba haciendo otro formato con Caracol que se llamaba ‘La agencia batalla de modelos’ y estábamos juntos en el en vivo de la final y cuando termina la temporada de la agencia me dicen, al final, ‘tenemos una idea, esta semanita con calma la socializamos y nos reunimos’, yo como ok, listo. No sé otra temporada de la Agencia o un nuevo formato” señaló.

Andrea Serna lleva en el Desafío XX alrededor de 5 años y habló de cómo fue su llegada realmente a Caracol. Esto reveló. Fotografía por: Instagram Desafío XX

Después, la presentadora confirmó que, efectivamente, unos días después la convocaron para una reunión con el propósito de compartir con Andrea la idea que tenían en mente: que Serna asumiera el rol de presentadora en el programa de Caracol.

La conversación más significativa tuvo lugar con Juan Esteban Sampedro, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de entretenimiento en Caracol Televisión: “empezamos a proponer nombres para el próximo ‘Desafío y yo, ok. Él me dice ¿Qué opinas? Sé que puede ser una propuesta insólita, pero sé que puede funcionar. ¿Te le mides? Entonces yo le digo, ustedes que tiene el ojo de talento, pues yo me le mido, voy a comenzar toda una preparación física, a pensar en como ver en que ‘look’ verme en el ‘Desafío’ y ya ahí dije vamos pa’ lante”.

Cabe destacar que a lo largo de su trayectoria, Andrea Serna ha participado en diversos formatos televisivos, consolidándose como una presentadora versátil y adaptable a diferentes géneros.