Andrea Serna y la ‘encarada’ a Karoline por lo que hizo en ‘Desafío XX’: ¿Qué pasó?

Andrea Serna, se ha ganado el cariño de todos los televidentes del Desafío XX, gracias a su carisma y temple a la hora de guiar a los participantes en esta dura competencia que poco a poco se va cerrando más.

Su paso por importantes producciones, la han consolidado como una presentadora versátil y talentosa, capaz de conectar con audiencias de todas las edades y sin duda, esta ha sido una de ellas.

¿Qué pasó con Andrea Serna y Karoline?

En el capítulo más reciente de ‘El Desafío’, y luego de la prueba de ‘Sentencia y hambre’, una de las más importantes para los participantes, el nuevo equipo Beta fue el ganador de dicha competencia, en la que varias habilidades de los concursantes estuvieron a prueba.

La competencia de relevos comenzó con un aro suspendido que los participantes debían escalar para alcanzar otro bloqueado con piedras. Luego, debían atravesar una pared hecha de troncos antes de adentrarse en una pista embarrada, donde los participantes debían superar tres muros con rejas dispuestos en zigzag, además de otra barrera de troncos.

Luego, debían descender a la parte baja del recinto amarillo, donde les aguardaba una esfera gigante que debían rodar a lo largo de un circuito de piedras y luego llantas, completando una vuelta antes de devolverla a su punto de partida.

Tras esto, iniciaban el relevo para sus compañeros, allí fue donde Karoline, jugando por Beta y Karen por Omega tuvieron un pequeño encontrón.

Mientras ambas empujaban la esfera gigante, Karoline optó por bloquear el paso de Karen, generando un momento tenso. Posteriormente, al concluir la prueba y llegar al podio de banderas, la presentadora Andrea Serna cuestionó a Karoline sobre este incidente.

“El mejor tiempo fue el de Darlyn con 7 minutos. El peor fue el de Karoline con 11 minutos. Karoline, ¿será que ese tiempo que usaste para atravesar algunas llantas en el camino de Karen te restó en tu récord personal?”, preguntó la también modelo.

A lo que la participante respondió: “Creo que no me restó, al momento de pues tratar de bloquear el paso para ella, sino que hubo un momento en las rocas en las que ella claramente tomó la delantera y pues yo esperé un momento a que ella avanzara para yo poder avanzar mi esfera, entonces, creo que eso me pudo retrasar un poco”.

Sobre ello, los televidentes en redes sociales no se quedaron callados y aplaudieron la perspicaz pregunta de Serna, ya que para algunos de ellos, este intento de bloqueo de Karoline no fue justo.

“Te amo Andrea Serna, a la yugular como siempre”; “Volvió la Andrea Serna carbonera”; “Jaja Andrea Serna te amo. En tu cara Karoline”; “Hoy todos amamos a Andrea Serna, le dijo de frente a Karolline que hizo el peor tiempo, por estar dañando el camino de los demás”, fueron algunos de los comentarios.