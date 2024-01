“Tenía yo que quererme”: Andrés Cepeda revela un episodio difícil de su infancia

Andrés Cepeda ha logrado una exitosa carrera en la música y el entretenimiento. El nacido en Bogotá comenzó su carrera musical como líder de la banda de rock Poligamia. Más tarde, lanzó su carrera como solista y rápidamente se convirtió en uno de los artistas más populares de Colombia.

Además de su carrera musical, Cepeda es uno de los jurados en el programa de televisión La Voz Kids transmitido actualmente casa noche por Caracol Televisión. Allí, ha logrado ser escogido por varios pequeños que lo quieren como entrenador.

Fue en el mismo programa en donde reveló que, cuando era apenas un niño, sufría de bullying. Acá te contamos lo que dijo ante las cámaras y cómo logró superar esta situación.

Andrés Cepeda Fotografía por: Instagram @andrescepeda

¿Qué dijo Andrés Cepeda en ‘La Voz Kids’?

En el capítulo del pasado 24 de enero llegó al Diamante de La Voz un pequeño llamado Fabián Alejandro Rodríguez. Con su voz, logró cautivar a los jurados al interpretar el tema Es mi niña bonita.

Fabián escogió a Greeicy como su entrenadora y, antes de dejar el escenario, le mandó un saludo de fortaleza a aquellos niños que han sufrido de bullying en algún momento de su vida. De hecho, confesó que él fue uno de ellos pues lo molestaban por su apariencia física.

“Entonces yo me miré a un espejo primero y dije: ‘no, yo soy como soy. A mí me gusta como soy y si las personas me quieren criticar, pues no me importa porque, sí, a uno le gusta uno mismo’”, expresó el niño.

Las palabras de Rodríguez fueron aplaudidas por todos los presentes en el recinto e incluso la caleña dijo: “En el mundo no hay nadie como tú, eres único e irrepetible, como yo, como cada una de las personas que está aquí, no hay nadie como uno y eso nos hace superespeciales”.

En el momento en que Fabián se fue, Cepeda contó que vivió un episodio similar cuando era niño: “Cuando yo estaba en el colegio, además de que mi apellido es Cepeda y tenían mucho por dónde montármela, pero sobre todo porque era tartamudo, me costaba muchísimo trabajo hablar y por ahí me cogían y me acababan”.

Con el tiempo, Andrés pudo superar su problema de habla y aprendió a quererse a sí mismo tal cual era. “Tenía yo que quererme así y estaba todo bien”, indicó.