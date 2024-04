¿Andrés Montoya de ‘Noticias Caracol’ tiene novia? Esto reveló

Andrés Montoya, un periodista y presentador colombiano, es uno de los rostros de la primera emisión de Noticias Caracol, junto a Alejandra Giraldo.

Montoya se ha consolidado como uno de los periodistas más reconocido del país por su profesionalismo y su capacidad para comunicar de forma clara y concisa.

Lo anterior, le ha traído una gran cantidad de seguidores que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y por supuesto, en su entorno personal. De este último ámbito, las personas se hacen muchas preguntas y una de ellas es sobre quién es su pareja.

Andrés Montoya es uno de los presentadores de la primera emisión de 'Noticias Caracol'. Fotografía por: Instagram @andresmontoyaf

Recientemente, en una entrevista que concedió habló precisamente de si en este momento se encuentra en una relación. ¿Qué reveló? Acá te contamos.

¿Andrés Montoya tiene esposa?

El reconocido presentador de noticias se sentó en el sillón de The Suso’s Show, el popular programa de Caracol Televisión conducido por el comediante paisa Suso ‘el paspi’.

Durante la amena conversación, Montoya no solo habló de su trayectoria profesional y anécdotas del mundo del periodismo, sino que también se atrevió a responder una de las preguntas que más anhelaban sus seguidoras: ¿Está soltero o comprometido?

Con la simpatía y picardía que lo caracterizan, Suso indagó sobre la vida amorosa del presentador, quien, sin timidez, reveló su actual estado sentimental.

“¿Tienes novia, amigovia, machuque, pico y placa, refrigerio o ‘snack’?”, preguntó el humorista. A ello contestó el Andrés: “No, señor, no tengo pareja. Sí, estoy solo desde hace tiempo, desde antes de llegar a Bogotá. Es que no hay tiempo, no me da y solo estoy libre los fines de semana”.

A modo de chiste ‘El paspi’ aclaró: “Muchachas ya saben, solo está libre los fines de semana, no sean tóxicas y miren a ver”.