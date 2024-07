Andrés Montoya, presentador de Caracol, se destapó sobre su vida amorosa

Andrés Montoya, figura reconocida de Noticias Caracol, ha cautivado a las audiencias por más de dos décadas con su profesionalismo, carisma y entrega inquebrantable a la información veraz y oportuna.

Su trayectoria, marcada por una constante evolución y compromiso con su trabajo en el canal, lo ha convertido en un referente indiscutible en el ámbito de las noticias en Colombia.

Andrés Montoya en Noticias Caracol: ¿Qué dijo

Su llegada a Noticias Caracol en 2011 marcó un hito en su trayectoria profesional. Su carisma, inteligencia y capacidad para conectar con la audiencia lo convirtieron en uno de los presentadores más queridos del informativo.

A lo largo de su paso por el noticiero, ha cubierto eventos de gran importancia nacional e internacional, siempre con la responsabilidad y el rigor que lo caracterizan.

Debido a ello, los televidentes se han interesado cada vez más en su vida privada y en su relación de pareja, ya que es de conocimiento público que es padre.

Sobre su vida privada y en específico sobre su vida amorosa, el periodista dejó claro cómo está y si en este momento tiene novia.

En charla con Revista Vea, Montoya indicó que no estaba en sus intereses [tener una novia en este momento] y solamente estaba enfocado en su trabajo e hijo.

“Estoy en un momento en donde no me interesa. Estoy enfocado en mis objetivos, que ahora son profesionales. Es algo que no está ni en mi radar ni en mi mapa de objetivos”, comentó.

Igualmente, agregó “todos mis esfuerzos y toda mi energía están concentrados en mi trabajo. Además, tengo a mi hijo en Medellín, y viajo cada quince días a verlo. Es una dinámica bastante exigente y una relación necesita tiempo, sobre todo en sus inicios”.

Sin embargo, el presentador también aseguró que con esto, no quería decir que le fuera a cerrar las puertas a alguien que apareciera de repente.

“Bueno, no está en el mapa, no estoy cerrado, obviamente a que si de pronto más adelante, se aparece una mujer que me da tres vueltas, pues bueno, pero a hoy no ha pasado”, puntualizó.

“No es fácil a la hora de empezar una relación, pero también lo que te digo es que cuando las cosas se van a dar, finalmente se dan y todo se termina ajustando, pero, para eso hay que tener disposición y en mi caso no la hay”, señaló.