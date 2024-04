Angie Cepeda reveló en Cromos qué viene para ella: “Esto apenas está comenzando”

Angie Cepeda, nacida como Angélica María Cepeda Jiménez en Magangué, es una actriz de renombre internacional que ha cautivado a las audiencias con su talento y versatilidad a lo largo de su prolífica carrera. Desde sus inicios en la televisión colombiana hasta su ascenso a la fama en la pantalla grande, Cepeda ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento.

Su pasión por la actuación se encendió desde temprana edad, impulsada por el apoyo de su familia y su propio entusiasmo por las artes escénicas. A los 17 años, Cepeda debutó en la telenovela “Las Juanas”, marcando el comienzo de un viaje extraordinario que la llevaría a conquistar las cimas del éxito.

¿Qué pasó con la actriz Angie Cepeda?

Para la versión número 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, FICCI, Angie Cepeda fue elegida para recibir el premio a la Trayectoria Internacional.

“Cuando recibo el mensaje de que me van a dar ese reconocimiento quedé muy sorprendida y agradecida, llevo 30 años de carrera y que decidan dármelo en mi país es muy conmovedor. Incluso pregunté, ¿por qué yo? y la respuesta del festival fue ‘porque te lo mereces’, entonces allí lo ves como un impulso muy grande para seguir cumpliendo sueños y continuar trabajando en proyectos que inspiren y conecten con la gente”, aseguró Cepeda a Cromos.

A lo largo de su trayectoria, la colombiana ha participado en una amplia gama de producciones cinematográficas y televisivas, dejando una huella imborrable en cada una de ellas.

Su destacada actuación en la película “Amor en tiempo de cólera” (2003), basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez, la catapultó a la fama internacional, consolidándola como una actriz de renombre y talento excepcional, igualmente, destaca que uno de sus trabajos más memorables, fue junto a Margarita Rosa de Francisco y otros actores que la ayudaron a apasionarse por el cine.

“Creo que el trabajo que más tengo presente de todo lo que he hecho es ‘Ilona llega con la lluvia’ en la que su protagonista era Margarita Rosa de Francisco, ahí yo descubrí el cine y su lenguaje. Yo venía de la televisión, y me enamoré, me enamoré por completo de todo lo que hay detrás de las cámaras y del proceso de desarrollo que tiene una película”.

A pesar de estar viviendo en México, Cepeda regresó al país y a su amada Cartagena feliz de ver todo lo que está pasando en el cine latinoamericano y colombiano a nivel internacional.

Próximamente, la colombiana estará promocionando una nueva película en la que viene trabajando y la cual también será presentada en varios festivales, lo que sin duda representa un reto emocionante para su trayectoria. La actriz ha expresado su entusiasmo por este proyecto y ha asegurado que está comprometida a entregar una interpretación memorable.

“Esta es una historia muy íntima, en donde una relación de pareja es el foco. No la he visto pero el proceso de rodaje estuvo maravilloso, es una película particular, no puedo hablar mucho pero es una historia sobre dos mujeres y bueno, me emociona mucho haber estado ahí, me siento contenta, por ahora eso les puedo contar, esto apenas está comenzando”.

El Premio a la Trayectoria Internacional del FICCI es un reconocimiento a la dedicación, el talento y el compromiso de Angie Cepeda con el cine. A lo largo de su carrera, ha contribuido significativamente al desarrollo y crecimiento de la industria cinematográfica colombiana e internacional, inspirando a nuevas generaciones de actores y cineastas.

“Colombia tiene voz, siento que su talento en el cine ha sido muy valorado y apreciado en festivales como en Cannes o en Venecia, hay industria y está creciendo cada vez más y eso ayuda a que hayan cada vez más oportunidades a nuevos cineastas, más mujeres y por ejemplo, el festival abrió con una película de una directora, eso me encanta porque los nuevos cineastas lo que necesitan es apoyo”, destacó Angie Cepeda para la revista.