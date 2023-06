“Angustia terrenal”: Carlos Calero pasó por un momento amargo con su familia

Carlos Calero es uno de los presentadores más queridos de Colombia. Durante varios años ha estado al frente de la pantalla llevando a los televidentes lo mejor de programas como Día a Día, Yo Me Llamo, La Descarga, entre otros.

Debido a lo anterior, Calero ha acumulado una gran variedad de seguidores que con frecuencia se preguntan sobre lo que sucede en su carrera profesional y un poco de lo que pasa en su vida personal.

Recientemente, sus seguidores pudieron conocer un momento difícil por el que pasó. El presentador de Día a Día mostró en sus redes una foto en la que está su papá en una camilla de hospital, pues, recientemente se había sometido a una cirugía. Acá te contamos cómo le fue en el proceso.

Carlos Calero, quien recientemente se despidió de sus compañeros de ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, reveló una difícil situación familiar. Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó Carlos Calero?

El barranquillero expresó a sus más de 600 mil seguidores en Instagram que su papá se encontraba pasando por un momento de salud complicado. Después, demostró su felicidad al ver que su progenitor había logrado superar dicho momento.

“Una recarga de Amor… Gracias Dios por un nuevo milagro con mi papá. Tu misericordia es infinita”, se lee al comienzo de su publicación. Luego, se refirió a los momentos de angustia que pasó y resaltó el papel de su madre en este proceso.

“Después de una larga cirugía y unos días de mucha ‘angustia terrenal’ hoy vuelve la calma. Y qué mejor que recibir esa llamada que comenzó más o menos unos 59 años atrás”, escribió Carlos.

“Mi mamá con la preocupación de esposa siempre por su paciente favorito, un te amo, te extraño o simplemente ‘mijo vente pa la casa’ son suficientes y así son, auténticos y dependientes el uno del otro. La historia continua…. Papás los Amo”, concluyó Calero.

La publicación del presentador ya cuenta con más de 5 mil ‘me gusta’ y más de 100 comentarios entre los que se puede leer: “Pronta recuperación para tu papá”, “Se ve bien tu papá, mejoría total para él”, “Que se recuperé tú papá”.

Asimismo, los mensajes de aliento continuaron: “Larga vida para tus viejos queridos”, “Carlos, que se recupere pronto tu papá”, “Un abrazo para tu amado padre”, “Me alegra todo haya salido bien”, “Mucha salud para tú padre” y “Pronta recuperación para tu papá”.

Carlos Calero habla de la cirugía que se hizo

El presentador de televisión recientemente fue invitado al programa de la mañana de Tropicana Estéreo, allí, por supuesto, le hicieron preguntas de toda clase, de hecho, le dieron la oportunidad a los oyentes para que lo invadieras con sus dudas.

Hubo un momento en el que tocaron el tema de las operaciones estéticas o plásticas. Muchos creyeron que Carlos Calero evadiría las preguntas, pero la verdad es que sí contestó, solo que de una manera inesperada:

“¿Qué cirugías me he practicado? Una artroscopia en la rodilla izquierda hace como ocho años, porque me estaba molestando un problema de cartílagos. Es una cirugía que le hacen para arreglarle los cartílagos ¿Sabe qué son los cartílagos?”.

“Estético, no. Gracias a Dios, todavía, no… Ni implantes de nada… Ni ‘lipos’ [liposucciones], ni nada de esas cosas”, añadió.