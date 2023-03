Anitta confirma que se retira de la música y su participación en ‘Élite’

Anitta se ha consagrado en los últimos años en una de las cantantes más exitosas, de hecho, es una de las más populares del género urbano latino a nivel mundial, a parte, ¿quién no ha movido sus caderas al ritmo de ‘Envolver’?

Sin embargo, la cantante captó la atención de los internautas en las últimas horas, esto se debe a la complicada que tiene con su disquera Warner Music, no es algo nuevo, ya que ella ya hablado públicamente de cómo el sello solo invierte en los proyectos musicales que se vuelven virales en internet.

Por ejemplo, esto ocurrió con su canción ‘Gata’, Warner se negó a invertir en el videoclip porque los resultados del sencillo no fueron tan positivos, entonces ella decidió financiar el corto con dinero de su propio bolsillo.

Otra situación llamativa ocurrió con Envolver, que también la discográfica rechazó financiar, en un en vivo Anitta expresó: “(Warner) dijo que la canción no llegaría a ninguna parte y que carecería de la fuerza necesaria para lanzarla sola (sin un artista invitado)”, y también añadió: “El sello está muy ligado a TikTok, a lo que se vuelve viral, y si no obtienen un éxito inmediato, dicen ‘hasta aquí’”.

Entonces recientemente se volvió tendencia en Twitter el numeral #FreeAnitta, un fanático publicó un trino diciendo: “Ni siquiera vale la pena grabar estos clips con artistas de mier… si la compañía discográfica tira todo por la borda... rompe el contrato, paga lo que tienes que pagar y busca uno que valore el amor”.

Eso no termina ahí, la mismísima artista decidió contestarle: “Mi amor, si tuviera que pagar una multa, ya habría subastado mis órganos, sin importar lo caro que fuera sacarlos. Pero desafortunadamente no es así. Cuando eres joven y aún no sabes mucho, tienes que prestar”.

Al respecto, Billboard intentó comunicarse con los voceros de Warner Music y los representantes de la estrella brasilera, los respondieron se negaron a pronunciarse y los segundos no han dado ningún tipo de respuesta.

El retiro de Anitta de la música

Debido a este revuelo, la intérprete de ‘Bola Rebola’ decidió retirarse de la música, a menos temporalmente, y entregarse a una nueva aventura, la actuación. De hecho, esto es toda una realidad, pues hará parte de la nueva temporada de ‘Élite’, uno de los grandes éxitos de Netflix.

Anitta ingresará al show para su séptima temporada, que, aunque no tiene fecha de estreno, se espera sea a lo largo de este año. Según sus propias palabras, ella toma esto como un nuevo reto, entonces para dedicarse de lleno decide retirarse por un tiempo de la música.

Netflix y la cantante hicieron oficial esta noticia en redes: “Una ‘girl from Rio’ que ya conoces está a punto de llegar a Las Encinas. Anitta se incorpora al cast de Elite 7″.