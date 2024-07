Arandú rompió el silencio tras su eliminación en El Desafío XX: “Sean sinceros”

El último desafío de eliminación enfrentó a dos de los desafiantes más fuertes de esta edición: Kevyn y Arandú, y fue un mano a mano que muchos llamaron una final anticipada. La prueba fue muy exigente y durante todo el recorrido fue muy parejo; sin embargo, en la última etapa de puntería, el joven de 22 años de Lorica, Córdoba, no fue certero y quedó eliminado por muy poco.

Arandú destacó en El Desafío, no solo por ser uno de los participantes más respetuosos y cordiales con sus compañeros, también por su desempeño en cada uno de los boxes, por lo que desde los primeros días se perfiló como uno de los concursantes con más probabilidades de llegar hasta las instancias finales.

Arandú rompió el silencio tras su eliminación en El Desafío

Luego de haber quedado eliminado de El Desafío XX, Arandú tuvo la posibilidad de hablar con Caracol Televisión y en esa entrevista habló de las sensaciones que dejó su paso por el programa, así mismo aprovechó para enviarle un mensaje a todos los desafiantes que siguen en competencia.

“Dejo un mensaje para todos mis compañeros, para toda Colombia, sean personas humildes, sean transparentes, sean sinceros, sean empáticas con las demás personas, hagan el bien sin mirar a quien, solamente Dios que está allá arriba es la que nos ve en todo momento, cuando estén solos compórtense como si alguien los estuviera viendo (...) no hay nada más bonito que tener un corazón limpio, sincero y siempre brindar amor y cariño”, aseguró el exdesafiante.

Posteriormente, aseguró que, “siempre tengan fe, siempre tengan la esperanza de seguir, de lograrlo, porque cuando uno es perseverante lo puede lograr y puede cumplir ese sueño”.

El Desafío XX se ha consolidado como uno de los realities que más ha puesto a prueba a los competidores y por esta razón Arandú considera que su vida cambió completamente. Considera que ahora es una nueva persona y agradece la oportunidad por poder cumplir un sueño.

“El Desafío cambió mi vida de principio a fin, me voy con una mentalidad diferente, me sirvió de mucho, le agradezco a Dios por esta oportunidad porque me voy siendo otra persona, con otro corazón, renovado y con otras capacidades, acá hice cosas que pensé que no iba a ser capaz, pero comprendí que soy mucho más capaz de lo que me imaginaba. Gracias Desafío por permitirme cumplir mi sueño”, afirmó.