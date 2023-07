Ariadna Gutiérrez contó anécdota con una diseñadora que la “menospreció”

Ariadna pasó por Medellín porque la modelo desfiló para una marca de ropa paisa donde la exreina en la imagen y aprovechó para dar algunas entrevistas.

“Me sacaron porque no cumplía con la talla”, así lo relató Ariadna Gutiérrez al recordar la anécdota de una famosa diseñadora extranjera que pisó tierra colombiana en un evento de moda ‘Caliexposhow’ en 2011. La beldad reveló esta amarga situación al periodista Juan Carlos Giraldo en el programa La Red.

La exreina de belleza Ariadna Gutiérrez contó detalles de su reinado, de Miss Universo y de cómo la vida al final da muchas vueltas. Fotografía por: Instagram

La sincelejana de 29 años comentó que sus inicios en el modelaje fueron de sacrificio y esfuerzo, de inmediato recordó una anécdota con la famosa diseñadora italiana Alberta Ferretti. “Recuerdo que hice casting para ese desfile...”, comentó Gutiérrez.

“Yo hice el casting para ese desfile y me sacaron porque no cumplía con la talla que quería la diseñadora; estaba más gordita y no cabía en los vestidos”, indicó la modelo.

Ariadna comentó que la vida le volvió a dar una oportunidad de ‘toparse’ nuevamente con la artista de talla mundial, tras ser invitada de honor en la Semana a la Moda en Milán este año. En ese evento la colombiana tuvo ‘la revancha’ con la diseñadora de talla mundial.

“Le dije que me sacó del desfile por gordita y no cabía en los vestidos. La reacción de ella fue que casi se pone a llorar y me pidió perdón, y yo decía mira las vueltas que da la vida”, explicó la exreina.

Ariadna Gutiérrez habló de Raimundo Angulo

La exreina Ariadna Gutiérrez también recordó Raimundo Angulo y el apoyo que le dio en el momento que se convirtió en Señorita Colombia 2014.

“Fui una reina rebelde, Raymundo fue un padre para mí y supieron manejar esa rebeldía. Siempre voy a estar agradecida porque me dejaron ser, dejaron mostrar lo que era Ariadna Gutiérrez antes del reinado, seguir en el modelaje y expresar mi creatividad”, dijo.

Fue Virreina Universal en el polémico evento de Miss Universo 2015, luego de ello salto a la fama y ha sido actriz y hasta se ha dedicado al deporte de la equitación.

