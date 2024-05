Ariadna Gutiérrez enfrentaría fuerte demanda de famoso mexicano ¿Qué pasó?

Ariadna Gutiérrez, es una reconocida modelo, presentadora y exreina de belleza. Su belleza e inteligencia la han llevado a brillar en diversos escenarios, conquistando el corazón del público colombiano e internacional.

Su camino hacia el estrellato se hizo más grande, luego de participar en Miss Universo como representante de Colombia, donde su impecable actuación la llevó a ocupar el puesto de primera finalista y un error histórico durante la ceremonia, ubicándola erróneamente como ganadora, generó gran controversia y conmoción a nivel mundial.

¿Dónde vive Ariadna Gutiérrez y por qué enfrentaría una demanda?

Actualmente, la exreina de belleza colombiana, hace parte de las pantallas de Telemundo con su participación en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”, reality que la puso a prueba en un entorno de convivencia extrema con personalidades de diversos ámbitos del entretenimiento.

Desde el inicio, Ariadna se destacó por su fuerte personalidad y su capacidad para adaptarse a las dinámicas del juego. Se convirtió en una líder natural, ganando el cariño del público por su autenticidad, empatía y sentido del humor.

Después de haber convivido durante 84 días en La casa de los famosos 4, la modelo sigue generando titulares y todo por cuenta de cantante mexicano Lupillo Rivera, con quien en un inicio había tenido una buena relación de amistad y quien después le confesó a la colombiana que la veía para algo más.

Ante la negativa de la modelo, su vínculo cambió completamente, pues ella incluso llegó a acusarlo de acoso: “Lupillo se ha comportado como un caballero, nunca he negado eso; sin embargo, también ha demostrado ser una persona obsesiva al intentar poseerme como un objeto o un trofeo. Cuando no logró lo que quería, actuó como lo hizo. No pasaron ni 24 horas antes de que armara un nuevo equipo y traicionara a su propio grupo, a pesar de habernos jurado lealtad”, afirmó en una emisión del mes de abril.

Ariadna Gutiérrez podría salir mal librada de ‘La casa de los famosos’. Te contamos qué sucedió y cómo reaccionó la modelo. Fotografía por: Telemundo

Aunque los amantes del formato creyeron que esta polémica llegaría a su fin tras la eliminación de Ariadna Gutiérrez, estos días la historia tomó otro rumbo.

Frente a las cámaras del programa Lupillo Rivera amenazó con demandar a Maripily Rivera, Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh por difamación, una acusación que la colombiana tampoco dudó en responder mediante una reciente transmisión en TikTok, junto a su excompañero de reality y amigo, La Divaza.

“Pues si quiere, va a tener que demandar a todo el Internet”, empezó diciendo, para después agregar que las hijas de Lupillo también la han atacado por esta situación. “De sus fans me han atacado horrible que, ok, lo entiendo, la fanaticada apasionada. Pero que sus mismas hijas me ataquen…”, aseveró.

De acuerdo con lo dicho por la colombiana, ellas le “dicen cosas muy feas y todo lo tengo guardado porque las hijas directamente me han atacado, me han dicho cosas súper ofensivas, o sea, cosas directamente que vienen de ese lado. Y nunca me he defendido, nunca les he respondido nada, siempre lo he hecho con respeto, no me he metido con ellas, pero esas niñas se están portando superfeo conmigo y todo lo estoy guardando”.