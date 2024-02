Ariadna Gutiérrez fue insultada por famoso actor: “No sirves para nada”

Su paso Miss Universo hizo que Ariadna Gutiérrez fuera tan conocida como halagada, no solo por su belleza sino por su carácter y personalidad.

La modelo ha estado concentrada en varios proyectos, y actualmente hace parte de ‘La casa de los famosos’ en México, en la cual ha sido tendencia por varias frases y respuestas polémicas.

¿Cuántos años tiene Ariadna y qué pasó con ella?

Actualmente, la virreina universal tiene 30 años, y desde que salió de Miss Universo, ha estado concentrada en varios proyectos, no solamente como la imagen de diversas marcas, sino también en su faceta como presentadora y creadora de contenidos.

Justamente por ello, fue una de las elegidas para participar en ‘La casa de los famosos’ de México, de la que también hizo parte el actor Gregorio Pernía.

Su paso por el programa ha sido polémico, pues es donde más ha mostrado su personalidad y su temple para soportar todas las estrategias de los otros integrantes.

Ahora, la modelo está en tendencia luego de enfrentarse al actor y también participante de la casa Alfredo Adame, quien le dijo en vivo lo que pensaba de ella.

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni ‘rating’, ni contenido, ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno para conflictuar personas”, empezó diciendo.

Ella pasmada y simplemente escuchándolo solo lo miró mientras él continuaba con sus insultos: “eres una presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo de ‘dime de qué presumes, y te diré de qué padeces’”, concluyó.

Luego de escucharlo, la modelo no dudó en responderle, con la altura que tanto ha destacado en el show. “Alfredo, no sabía que mi presencia te incomodara tanto. Antes de entrar a esta casa, no tenía ni la menor idea de quién eras, solamente los chismes que traía la gente de afuera y los vine a conocer dentro de la casa”.

Luego agregó, “me di la oportunidad de conocerte porque me parecías un caballero los primeros días, pero lastimosamente lo único que pude conocer fue a un hombre lleno de tristeza y rencor. Desde lo más profundo de mi corazón, lo que tu vives dentro de ti, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ojalá algún día retomes la relación que tienes con tu familia, y con tus hijos que ni ellos te quieren”.

Como era de esperarse, las reacciones en redes fueron muy destacadas y en ellas rechazaron la violencia y la soberbia con la que el actor se había referido a Ariadna Gutiérrez y lo bien que ella respondió.