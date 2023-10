Ariadna Gutiérrez presumió su impresionante cambio de look: “Parece otra”

Su paso Miss Universo hizo que Ariadna Gutiérrez fuera tan conocida como halagada, no solo por su belleza sino por su carácter y personalidad.

La modelo ha estado concentrada en varios proyectos, no solamente como la imagen de diversas marcas, pero también en su faceta como presentadora y creadora de contenidos.

Cambio de look de Ariadna Gutiérrez: ¿Cómo quedó?

Desde que llegó al certamen de Miss Universo en 2015, a la sucreña siempre se la ha visto con el mismo look, un tono castaño con algunas iluminaciones, pocas capas y un largo que le va perfecto con su altura.

Aunque este tono se le acomoda muy bien a su tono de piel, de ojos y por supuesto a su belleza, este 2023 la modelo decidió darle un giro muy inesperado.

Para abrirse más camino en su carrera como modelo y figura pública, Ariadna ha estado presente en varias campañas de casas de moda que le han abierto aún más su ruta por lo que, ahora con este nuevo look, algunos creen que puede hacer parte de un nuevo proyecto en el que estará trabajando.

Ariadna Gutiérrez Fotografía por: Cortesía Redes Sociales

A través de sus redes sociales, la sucreña mostró el gran cambio que tuvo, pues se decidió por un tono con el que nadie pensó verla.

En la grabación, se puede ver a Gutiérrez con las raíces pintadas de un tono rojizo, para después mostrarse con todo el pelo pintado de ese mismo color.

Con el pelo más rojo que cobrizo, la modelo descrestó a muchos seguidores, pues nadie se imaginó verla con un cambio tan radical como este.

“In my red hair era”, escribió, lo que se traduce como “en mi era del pelo rojo”, algo que puede dar indicaciones de que piensa quedarse por un tiempo con este nuevo look.

Luego de mostrar el gran cambio, los comentarios de sus seguidores fueron encontrados: “Wow parece otra”; “Se ve muy linda y diferente, a mí me gusta”; “Está bien que de vez en cuando cambien, es un nuevo aire”; “Quedó preciosa, parece una barbie”; “Se ve muy diferente y bonita”.

A diferencia de ellos, hubo otros quienes no estuvieron tan de acuerdo con el tono: “No sé, se ve rara”; “Creo que el color no le sienta bien”; “A ellas deberían aconsejarlas mejor cuando se hacen un cambio”; “Yo amo el color rojo, pero siento que no a todos les queda”; “Demasiado, siento que no le queda”.

