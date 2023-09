Ariadna Gutiérrez se destapa sobre su relación con Paulina Vega: “una decepción”

Paulina Vega Dieppa es la segunda colombiana en hacerse con la corona de Miss Universo, título que obtuvo en 2014, al año siguiente, su compatriota, Ariadna Gutiérrez, fue coronada en el mismo certamen por unos cuantos minutos por culpa de un grave error. Teniendo en cuenta las rivalidades que pueden surgir en este medio, a lo largo de los años se ha rumorado una posible enemistad entre ambas reinas de belleza.

Posterior por su paso en el certamen, Ariadna ha estado concentrada en diversos proyectos, no solamente como la imagen de diversas marcas, pero también en su faceta como presentadora y creadora de contenidos.

De hecho, la sincelejana recientemente dio una entrevista a ‘Se Dice de Mí, el programa de entrevistas de Diva Jessurum, y tocó el tema de Paulina, según lo que dijo, fue evidente que su relación no es la mejor.

“Yo la veía como una figura asombrosa, la admiraba muchísimo. Pero muchas veces en la vida, nos encontramos con situaciones donde uno admira a alguien a través de fotos o momentos en la televisión, construye una especie de fantasía a su alrededor, y luego, cuando finalmente la conoces en persona, te das cuenta de que no es como la imaginabas. Es una decepción”.

Tanto así que Ariadna Gutiérrez tocó el tema de la supuesta enemistad, entre sus declaraciones dejó a entender que ella le había solicitado a la barranquillera consejos para saber cómo manejar todo lo relacionado con la competencia, pero ella nunca le respondió, solo la ignoró, un comportamiento que ella no esperaba.

Más declaraciones de Ariadna Gutiérrez sobre Paulina Vega

“Esto me ha sucedido con muchas personas. No fue un momento agradable, pero no me afectó. Tenía mis objetivos y, al contrario, creo que eso me dio más fuerza y motivación. Pensé: ‘Bueno, no necesito la ayuda que me ofrecías, puedo hacerlo con mis propios recursos’”.

Claramente Gutiérrez no necesita nada de una relación con Vega, especialmente ahora que le está yendo tan bien, con presencia en eventos importantes internacionales, como el Festival de Cine de Venecia, el de Cannes también, o la Semana de la Moda de Nueva York.