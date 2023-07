Ariana Grande y Dalton Gómez se divorciarán tras 2 años juntos. Conoce la razón

Ariana Grande es una cantante, compositora, empresaria, instrumentista, productora discográfica y actriz estadounidense que ha logrado ganarse el corazón de millones de personas alrededor del mundo gracias a su talento.

Recientemente, la cantante se ha hecho viral pues se ha conocido, por medios internacionales, que tras dos años de casada, se podría divorciar de su actual esposo, Dalton Gómez. Acá te contamos lo que se sabe al respecto.

Ariana Grande se divorcia

Ariana y Dalton han sido muy discretos con su relación desde que comenzó. De hecho, no publican muchas cosas de los dos en sus redes sociales, por lo que sus fanáticos no conocen a fondo lo que sucede entre ellos.

Así fue el conmovedor matrimonio entre Ariana Grande y Dalton Gómez en su boda. Fotografía por: Instagram/ Ariana Grande

Ahora, han sido tanto TMZ como People y Page Six, los medios de comunicación que han confirmado la noticia de su ruptura.

La noticia se dio después que se viera a Ariana este domingo en Wimbledon sin su esposo. Sin embargo, no se consideraba extraño pues los dos no acuden a actos públicos juntos y no hay una fotografía oficial de ellos como pareja.

Al hacer un aumento de las fotografías del evento deportivo, varios notaron que Grande no llevaba su anillo de matrimonio, por lo que comenzaron las especulaciones.

Tan solo un día después, una fuente cercana a ellos le ha dicho a Page Six que “estaban teniendo problemas desde antes de enero, pero quieren seguir siendo buenos amigos” y que, en definitiva, decidieron en conjunto separarse.

Actualmente, estarían en trámites de divorcio y la misma fuente asegura: “Durante todo el proceso han seguido siendo muy buenos amigos, y el resto de sus amigos y sus familias han tratado de protegerles”.

Con la noticia se pudo confirmar que Ariana ha borrado de su cuenta oficial de Instagram las fotografías de su boda.

Con ello, otra fuente le dijo a Entertainment Tonight: “Siempre han estado preocupados por lo tumultuoso de su romance, y sentían que su relación iba a tener una vida corta. Ha sido complicada en distintos momentos, y han tenido dificultades para sacar tiempo el uno para el otro por sus problemas de agenda”.

Esto demostraría que la separación sería completamente amistosa y que es posible que no se haga un anuncio oficial al respecto. A pesar de ello, los fanáticos de la cantante esperan a que alguno de los dos confirme la noticia.