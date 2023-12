¿Arrepentida? Laura Acuña habla de lo más duro de La Vuelta al Mundo en 80 Risas

Aunque a Laura Acuña le está yendo muy bien con su canal de YouTube ‘La Sala de Laura’, un espacio de entrevistas, pero regresó a la televisión de la mano de Caracol, hace un par de años ha estado presentando ‘La Voz’ en todas sus versiones. Sin embargo, ahora hace parte por primera vez del elenco de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’.

Este es un programa donde varios comediantes y algunas mujeres bellas del país recorren diversos lugares del planeta y conocen sus detalles más curiosos. Siendo esta la primera temporada en que la santandereana participa, muchos tenían preguntas al respecto y a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores, decidió responder algunas inquietudes.

Una de las dudas que respondió Laura Acuña tenía que ver con cuál fue el reto más grande de haber participado en este reality, estas fueron sus palabras sobre lo más difícil de las grabaciones:

“Yo creo que más que difícil era emocionante porque se trataba de la primera vez que estaba en este programa y obviamente no sabía nada, no sabía cómo funcionaba todo. Trasnochamos mucho y no comimos casi”, empezó diciendo la presentadora de televisión.

Esto no quiere decir que la también abogada se haya arrepentido de haber aceptado este proyecto, pues más adelante habló de cómo fueron las grabaciones y cómo este trabajo la hizo muy feliz:

“Realmente no había tiempo porque las distancias dentro de Japón de un sitio a otro para hacer las notas eran muy largas, entonces casi que ni teníamos tiempo de comer. A veces eran jornadas muy largas, de seis de la mañana a doce la noche, durante más de una semana”, confesó Acuña.

¿Cómo se lleva Laura Acuña con Jhovanoty?

Además de estas dificultades por las arduas jornadas, otro detalle del que habló Laura Acuña fue sobre cómo es la relación con su compañero de set, el comediante Jhovanoty, esto fue lo que dijo:

“Mi primera experiencia en La vuelta al mundo fue mucho más amable gracias a Jhovanoty. Además, siempre le repetí durante las grabaciones que es coherente, o sea, así como lo ven en su trabajo, también lo es en su vida normal. No es ese tipo de personaje que es uno en televisión y otro por fuera. Él no. Él siempre es igual y me hizo maravilloso el viaje”.