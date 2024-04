Así fue el regreso de Alejandra Giraldo a Noticias Caracol ¡Con sorpresa incluída!

Alejandra Giraldo poco a poco se ha ido ganando el cariño de los televidentes de Noticias Caracol. Por lo tanto, su ausencia durante estas últimas semanas generó muchas inquietudes entre sus seguidores. Sin embargo, para tranquilidad de muchos, la periodista paisa se tomó unas merecidas vacaciones en Europa y su regreso, como era de esperar, alegró a más de uno.

Noticias Caracol se ha convertido en uno de los noticieros más vistos por los colombianos, y esto se debe en gran parte a muchos de los presentadores que se han ganado el cariño y la admiración de los televidentes. Una de ellas es Alejandra Giraldo, que durante las emisiones matutinas ha ocupado un lugar muy especial gracias al carisma que irradia en cada transmisión.

Ella, junto a Andrés Montoya, quien asumió la difícil tarea de reemplazar a Juan Diego Alvira en las emisiones matutinas del noticiero, han formado una excelente dupla. Por esta razón, la ausencia de la periodista durante estas últimas semanas se hizo sentir entre los televidentes y su colega, que fue uno de los que más la extrañó.

La sorpresa con la que recibieron a Alejandra Giraldo

Más de uno se mostró muy feliz al ver nuevamente a la periodista sentada en el sillón del noticiero y saludando a los colombianos desde tempranas horas. Así mismo, su compañero de set no ocultó su emoción e incluso la sorprendió con un pequeño detalle.

En sus redes sociales, Alejandra Giraldo compartió detalles de este cálido recibimiento en su regreso al noticiero y, de paso, agradeció a su colega, Andrés Montoya, por la sorpresa que le dio, un plato con varios croissants.

“Buenas, buenas, ¡volvimos! Nuevamente deseándoles, feliz despertar, feliz día (...) Hoy más consentida, imposible. No estoy acostumbrada a esto, ustedes saben que soy yo la que alimento a Andrés Montoya, pero miren lo que hizo hoy. Me voy a ausentar más seguido, me voy a ausentar más seguido para que me atiendan así”, comentó Alejandra Giraldo en su publicación en las redes sociales.