Así fue la pedida de mano del chef Juan Manuel Barrientos a su novia en Capri

El chef Juan Manuel Barrientos, famoso por poseer dos estrellas Michelin de sus restaurantes El Cielo en Washington DC y Miami, se comprometió este viernes con la modelo y especialista en marketing, María Antonia Idárraga con quien lleva cerca de dos años y medio de noviazgo.

Como en un cuento de leyenda, sobre un yate tras conocer una de las maravillas naturales del mundo, el chef paisa le dio la sorpresa a su prometida a unos días del cumpleaños de la ahora prometida.

Así fue la pedida de mano del chef Juan Manuel Barrientos a su novia

María Antonia es fanática de las pastas y su cultura, y actualmente se encuentra estudiando francés en Niza. El chef de visita en Europa le dijo a su novia que se encontraran en Roma porque le tenía una sorpresa “Le propuse encontrarnos en Roma, pero ella no sabía que le tenía de sorpresa un viaje relámpago a la Costa Amalfitana. Recorrimos Positano, Amalfi, Capri y Sorrento”.

Luego de recorrer la costa Amalfitana, Positano y llegando a Capri a ver las mágicas aguas azules, color favorito del chef que para él tiene un gran significado, tanto que su primera y única hija se llama Azul.

Sobre un bote en medio del mar Mediterráneo, tras recorrer la mágica gruta Azul le pidió la mano a su novia y como testigo estuvo el mar y la brisa del atardecer italiano.

“Me arrodillé y le entregué el anillo, ella se comenzó a reír y no me creía porque hasta el día anterior, yo le había hecho muchas bromas sobre el tema dándole anillos de juguete, incluso hasta le hice uno con una rama de lavanda. Como ella no me creyó, en vez de decirle las típicas palabras te quieres casar conmigo, le dije ¡Este si es de verdad!, ella preguntó: ¿pero es en serio? ¡Le dije sí es verdad! Ella emocionada entre risa y llanto me dijo que sí. Nos dimos un beso, le puse el anillo, nos tiramos al mar, cruzamos nadando la cueva y el capitán nos recogió al otro lado. Brindamos con prosecco, continuamos visitando otros lugares de Capri y cenamos en Positano” comentó emocionado Juanma.

El diamante lo consiguió en la India y el anillo es muy especial porque lo diseñó y lo hizo él mismo, asistido por joyeros de una joyería muy reconocida en Medellín.

“Nuestra relación es muy bonita, con mucho diálogo, risas, bromas, viajes y muchas comidas. A ambos nos gustan las mismas cosas. Sin orgullo, y con crecimiento espiritual. Nos encanta estar en casa haciendo nada o cocinando juntos, salir a restaurantes, disfrutamos viajar y recorrer nuevos lugares”, comentó el chef paisa.

Para la actual prometida: “Fue un momento mágico, realmente muy lindo. Me tomó por sorpresa porque habíamos hecho muchas bromas al respecto. En este tiempo que llevamos juntos hemos aprendido muchas cosas, crecido como seres humanos. Tenemos una relación muy bonita y con demasiado amor. Juanma es una persona con la que me entiendo muy bien, con la que puedo hablar, dialogar, tener todo tipo de conversaciones con transparencia y sin incomodidad. Estoy como dicen en Medellín demasiado feliz de poder seguir compartiendo mi vida a su lado y de esta forma tan divertida más. Lo amo profundamente, así como amo a su hija, son mi familia y la de Oliver”.