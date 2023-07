Así fue la pelea en MasterChef de Zulma Rey y Marta Isabel Bolaños: “Me respetás”

La presión en la cocina de MasterChef va siendo cada vez más grande y sin duda, cada uno de los participantes se ha ido acoplando, no solo a los fogones sino a la manera de ser de sus compañeros.

A pesar de que todos digan que son compañeros, no es un secreto que hay amistades más fuertes que otras y no con todos se ha trabajado bien en los retos por equipos.

MasterChef 2023: Discusión entre Marta Isabel Bolaños y Zulma Rey

En el último capítulo del reality los ánimos se calentaron y algunos equipos no supieron cómo sobrellevar la presión de un reto dulce.

En un nuevo reto por equipos, los participantes tuvieron que trabajar en los grupos que se formaron de manera fija y de los que en capítulos anteriores se ha hablado.

Se trata de ‘Las Umami’, ‘Spicy Girls’, ‘Los miserables’ y ‘Los roscones’. Además de aprender a preparar churros, cup cakes y alfajores, cada equipo también tenía la posibilidad de subir al balcón y quitarse el delantal negro, lo que quiere decir que no estaría en riesgo de eliminación.

Sin embargo, cuando empezó la competencia no todo fue felicidad pues hubo dos equipos en donde la discordia y el drama fue protagonista.

Las encargadas de hacer los alfajores en el equipo rojo fueron Zulma y Marta I. Bolaños, por lo que cada una se dividió en traer los productos necesarios y seguir la receta al pie de la letra para lograr una buena preparación.

A medida que Zulma iba haciendo la masa y poniendo ingredientes en la batidora, la actriz empezó a tener encontrones fuertes con Bolaños de Betty la fea. “Estamos haciendo algo y empiezas a echar mala energía”, se escuchó en un momento decir a Zulma, a lo que Marta continuó la respondiendo “¿Quién está echado mala energía, yo no dije que así no era. Con ella es muy difícil”.

Cuando el chef Raush las visitó y dijo que la masa estaba bien la actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ dijo en entrevista personal: “Yo había hecho todo realmente y ella lo que había hecho era joderme”. La discusión siguió cuando se dieron cuenta que los alfajores no crecían “la quiero meter al horno” mencionó Marta mostrándose enojada con las respuestas de Zulma.

Al momento de sacar los alfajores del horno, Martha tomó la iniciativa, sin embargo dañó uno de los que podía salvarse y ahí la bogotana estalló. “Te lo tiraste”, recriminó Rey. “La masa está mal. Yo no me lo tiré”, replicó la ‘Pupuchurra’.

Zulma insistía en que la poca delicadeza de Bolaños había hecho que se arruinara uno de los alfajores: “Lo fuiste a sacar a las malas” ante ello Bolaños se siguió calentando: “A mí me respetás”, soltó mostrándose muy molesta.

En otro momento, Claudia le pregunta a Bolaños como se encontraba, a lo que ella responde de una forma estresada y tajante, para después terminar disculpándose con la presentadora y soltando unas lágrimas, pues ella le respondió sorprendida por su manera de contestar: “Ahí sí me disculpo porque yo no me doy cuenta”, dijo.