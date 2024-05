Así luce Betty La Fea en 2024: Revelan primer tráiler oficial de la serie

Los fanáticos de Betty la Fea están más que listos para ver lo que será la nueva versión de la novela, que contará con algunos actores y personajes de la primera novela de 1999.

Ecomoda vuelve a abrir sus puertas, pero esta vez no es para recibir a una economista poco agraciada que busca conquistar al presidente de la empresa.

Betty la Fea estrenó tráiler: Así se ve todo

La icónica telenovela colombiana “Yo soy Betty la fea” regresa a las pantallas, esta vez de la mano de Amazon Prime Video.

Este 8 de mayo, la plataforma de streaming lanzó el tráiler oficial de la nueva versión, que promete cautivar a una nueva generación de espectadores con una historia renovada y un elenco de lujo.

La trama central de la telenovela sigue siendo la misma: Beatriz Pinzón Solano, una mujer inteligente pero poco agraciada, vuelve a Ecomoda, una prestigiosa empresa de moda pero al parecer no todo estaría bien con ‘Don Armando’ su eterno amor.

Si bien, algunos esperaban que arrancara con la famosa canción y el intro de violines, la nueva música es un mensaje de lo diferente que podrán encontrar los televidentes.

El paneo desde los ojos de Betty sigue igual y las expresiones de cada uno de los personajes principales también. Lo único que cambió fue el final, pues se muestra a quien sería a hija de Betty y ‘Don Armando’ sorprendidos de verla.

El cierre del tráiler, podría indicar que tal vez la novela empieza con alguna separación entre la famosa pareja de ficción, pues la expresión de los personajes, da a entender o que hace tiempo no veían a la economista o que tuvo un cambio de look que no esperaban.

La Betty de esta nueva versión, es una mujer que continúa usando gafas, su pelo muy negro y el característico capul, detalles que también se pensaron que estarían diferentes, pues algunos se la habían imaginado más moderna.

Lo cierto es que, los fanáticos de la historia, están a la expectativa de ver cuál será el foco de todo y qué tanto cambiará la historia con la original.

Hasta el momento, lo que se conoce es que la trama se desarrolla 20 años después de los eventos de la telenovela original. Betty y Armando son ahora una pareja consolidada y exitosa, pero su relación se verá amenazada por nuevos desafíos.