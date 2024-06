Así lucía Ilenia Antonini, de MasterChef, cuando estuvo en La Voz Kids ¡Qué cambio!

MasterChef Celebrity Colombia reúne a diferentes celebridades para poner a prueba todas sus habilidades culinarias en una de las cocinas más importantes del país. Desde los primeros programas, Ilenia Antonini, la actriz de 24 años, se ha destacado notablemente debido a que superó varios retos y logró superar el primer reto de eliminación.

En el último reto de eliminación, Ilenia tuvo que competir mano a mano con Martina la Peligrosa, Nina Caicedo y Camilo Sáenz, siendo este último el primer eliminado de la competencia. La actriz apostó por un plato llamado “El amor”, que consistía en un filete mignon con tocino, hongos, cebolla caramelizada, fondo de res, acompañado de papas y espárragos. Gracias a esta propuesta, pudo quitarse el temido delantal negro y subir al balcón.

Así lucía Ilenia Antonini en La voz Kids

Ilenia Antonini Zuleta, hija de la reconocida actriz Morella Zuleta, se destaca como actriz, cantante y creadora de contenido en plataformas digitales, lo que le ha valido una gran popularidad. A los 14 años, participó en uno de los programas más vistos del país, La Voz Kids.

Su participación en el programa de canto se dio en su primera temporada que contó con la participación de los jueces: Fanny Lu, Andrés Cepeda y Maluma, siendo este último el que apostara por Ilenia para unirla a su equipo. Sin embargo, su paso por el reality no fue muy largo, ya que fue eliminada en la siguiente etapa tras haber sido escogida en la audición.

En su primera aparición apostó por cantar la canción Poker face de Lady Gaga y allí convenció a los jueces de todo el potencial que tenía. “La verdad es que mi preparación para esta audición ha sido prácticamente toda mi vida porque desde chiquita me he estado preparando con profesores de técnica vocal. Cantar es algo que siempre me ha gustado”, aseguró en ese entonces.