Así reaccionó Jorge Alfredo Vargas cuando su hija le dijo que quería ser cantante

Jorge Alfredo Vargas, una figura reconocida del periodismo colombiano, pues no solo destaca por su impecable trayectoria en los medios, sino también por su rol como padre.

Junto a su esposa, la también periodista Inés María Zabaraín, han formado una familia sólida y admirada por muchos.

¿Cómo se llama la hija cantante de Jorge Alfredo Vargas?

Sus tres hijos, fruto de este sólido matrimonio, han seguido caminos propios, cada uno con talentos y pasiones particulares.

Laura Maré, la hija menor, ha cautivado al público con su voz y su talento musical. A pesar de tener una formación académica sólida, con títulos en Derecho y Ciencias Políticas, Laura ha decidido dedicar su vida a la música.

Sobre el tema, la joven decidió participar en el pódcast ”Pasos Diarios”, en el que compartió detalles sobre su incursión en la música y cómo sus amigas se han convertido en su mayor fuente de inspiración.

“Imagínense que yo sobre pienso mucho todo, como exagerado o sea grave. Yo a mis papás les pregunto todo 40 veces en mi vida, enredos, todo y pues mis papás me conocen y saben perfectamente que, para mí ninguna decisión es a la ligera. Entonces el día que yo llegué a decirles que quería hacer un proyecto musical y dedicarme a eso, ninguno de los dos me cuestionó porque sabían perfectamente que me tomó como un año o cuarenta millones de listas, 93 opiniones, de todo. O sea, yo hice todo lo posible, para mí era muy difícil”, empezó diciendo.

“Yo tenía un futuro como muy hacia donde ir, abogada y politóloga era obvio, donde iba a terminar casi y de la nada terminé en esto, de tirarme al vacío, de no tener nada asegurado, de ver cómo me va”, dijo.

Después al hablar de cómo lo tomaron sus padres, Maré dijo “(…) Ellos saben que eso para mí es lo más difícil de la vida, que era como “de una”, ‘si nos estás diciendo esto, es porque es en serio y hazlo bien’. Creo que ha sido demostrarles que no fue que un día me levanté y se me ocurrió, no, mi proyecto tiene un sentido muy claro por el que lo estaba haciendo. Me han apoyado mucho, son espectaculares, es un poco difícil igual pensar para los pasos, un poco que uno viva en tanta incertidumbre o no saben qué estoy haciendo a veces”.