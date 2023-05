Así reaccionó Karol G ante dedicatoria de Anuel AA, varios esperaban otra cosa

La relación de Karol G con Anuel fue llevada a instancias muy públicas, por lo que la cantante decidió pasar su despecho por Anuel cantando, dando conciertos e identificado a cada una de sus seguidoras con sus letras.

Karol G y Anuel, quienes finalizaron su relación a mediados de abril de 2021, lograron que todos sus fanáticos adoraran verlos juntos, incluso en conciertos. Pero después de confirmarse su ruptura, e incluso el hijo que el cantante tuvo con Yailin la más viral, todo quedó en el pasado.

Karol G y Anuel AA: La canción que el cantante le dedicó

Sin embargo, este 5 de mayo el intérprete sorprendió a todos sus fanáticos y seguidores tanto de él como de Karol G.

El puertorriqueño publicó un corto del video de su más reciente sencillo llamado ‘Mejor que yo’ en el que decidió deliberadamente dedicárselo a la colombiana.

“#MejorQueYo Te la dedico bebe @karolg”, fueron las palabras que escribió el cantante al publicar el video en sus redes sociales.

Ante la publicación, las reacciones de los seguidores no se dieron a esperar y muchos le pidieron a la colombiana que por favor omitiera el mensaje y que no se dejara influenciar por esto para volver con el puertorriqueño.

“Así como cuando quiere fama más o menos”; “Puro marketing esto, qué horror”; “Por cosas como esta, es que las mujeres no deben pelear por hombres”; “Ay no qué payaso este tipo, si le dedica cosas tan asquerosas es que no la quiere”; “La letra de la canción es horrible y súper marginal, pero como es Anuel y va para Karol G, se hará viral”; “Karol g si vuelves con el tendrás que soportar a Yailin el resto e tu vida 🙄 no mija no”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo y ante la sorpresa de la canción, la reacción de la paisa no fue otra que ignorar el tema y no publicar nada sobre el tema, pues seguramente le ayudaría a generar más clics en su canción.

El silencio de la colombiana en redes sociales y no seguirle el juego hasta el momento, también desató otros comentarios, pues varios seguidores de las redes aplaudieron esa actitud: “Karol ni si quiera le paró bolas que bueno”; “Anuel se quedó haciendo el ridículo, la bichota no le respondió nada”; “Me encantó que ella no haya publicado nada al respecto, seria marketing gratis para el tipo y pues no mi ciela”; “El silencio de Karol dice muchas cosas, una de ella es que ya él tiene que superarla porque seguro ella ya cerró por fin ese ciclo”.

