“Me hice la loca”, así reaccionó periodista a los piropos de Porras y Montoya

Noticias Caracol ha destacado por ser uno de los noticieros más vistos en Colombia desde hace muchos años, y varios de sus periodistas se han ganado el cariño de los televidentes. Este ha sido el caso de Edward Porras, que suele realizar el ‘Ojo de la Noche’, y Andrés Montoya, quienes protagonizaron un curioso momento en una de las recientes emisiones matutinas.

Edward Porras se ha caracterizado por ser el periodista que relata muchos de los hechos que suceden en la capital colombiana durante la noche y la madrugada, mientras todos los televidentes duermen. Así mismo, Valentina Gallego es la encargada de realizar este mismo trabajo en la ciudad de Cali, donde tiene la responsabilidad de relatar los acontecimientos noticiosos que ocurren en esas horas, como robos, accidentes y más.

Porras se ha caracterizado, no solo por su profesionalismo, sino por su sentido del humor, realizando comentarios que suelen generar varias sonrisas entre sus compañeros en el noticiero. En una reciente emisión de Noticias Caracol, el periodista, se refirió a Valentina Gallego y cómo sus ojos lo opacaban en cámara. Entre risas y en tono de broma, el comunicador manifestó que incluso podrían quitarle su lugar.

Todo comenzó cuando Andrés Montoya dio el paso a Edward Porras para que realizara el reporte de lo que había sucedido mientras “todos dormían”. Tras presentar las noticias, el periodista aseguró: “Los ojos de Cali me están opacando cuando me los ponen al lado”.

Andrés Montoya, con una gran sonrisa, le dio un parte de tranquilidad a su compañero y afirmó: “No se nos ponga celoso, ese trono nadie se lo va a quitar. Pero nosotros no vamos a dejar de admirar la belleza de esos ojos de Valentina que también nos trae esas historia del ‘Ojo de la noche’ en Cali”.

Lo que llamó la atención fue que Valentina no mencionó nada al respecto de lo que estaba diciendo Edward y Andrés, por el contrario, dio las noticias como si nada hubiera sucedido. No obstante, en una publicación en sus redes sociales comentó que fue lo que pasó y por qué guardó silencio tras los halagos de sus compañeros.

“Cuando me cogen fuera de base. Hoy Andrés Montoya y Edward Porras me hicieron sonrojar en pleno vivo. No lo vi venir, no supe qué decir y mejor me hice la loca. Sin duda el señor Edward Porras es y será el rey del ‘Ojo de la noche”, aseguró.