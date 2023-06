Así se veía Carolina Acevedo, de MasterChef, cuando era niña en ‘De pies a cabeza’

Carolina Acevedo es una de las actrices más famosas de Colombia. Ha sido la protagonista de una diversidad de producciones como Pobre Pablo, Nuevo rico, nuevo pobre, La Nocturna y Un bandido honrado.

Actualmente, la actriz de 43 años es una de las participantes de MasterChef Celebrity, por lo que sus fanáticos se han volcado a las redes sociales para estar atentos a lo que sucede en el programa y además, conocer un poco más de la carrera y vida de la artista.

Recientemente, la ibaguereña hizo una publicación en Instagram en donde es posible verla cuando apenas era una niña. Además, contó cuál era la profesión que quería ejercer, antes de decidir ser actriz. En la foto, se le puede ver con un actor que también es muy conocido en el país.

Carolina Acevedo participa actualmente en 'MasterChef'. Fotografía por: Instagram

¿Cómo se veía Carolina Acevedo cuando era niña?

En su cuenta oficial de Instagram la actriz decidió publicar una fotografía en la que apenas era una niña. La imagen es de cuando tuvo su primer trabajo en televisión en el reconocido programa De pies a cabeza, una serie emitida entre 1993 y 1997 por el Canal A.

En la foto, se le puede ver con el actor Manuel José Chaves, quien también era apenas un niño y el cual ha participado en producciones como La ley del corazón, La Niña, La Bruja, Pura sangre, Francisco el matemático, entre otras.

La descripción del post hecho por Carolina dice lo siguiente: “De chiquita mi sueño no era ser actriz, yo quería ser odontóloga como mi Papá, pero la vida me llevó a serlo”.

“Viví mi preadolescencia en un set de grabación, salía del colegio directo a grabar, mis fines de semana eran frente a las cámaras, me perdí muchos momentos de la vida de un niño normal, pero si me preguntan si cambiaría algo de mi pasado no lo haría, es más, volvería a escoger cada minuto que viví en un set porque esa experiencia me hizo la mujer que soy”, añadió.

“Encontré mi pasión a muy temprana edad y no he dejado un sólo día de ser niña, porque de eso se trata. De nunca dejar de ser niños dejando que la vida nos sorprenda. Estas son fotos de mi primer trabajo en televisión DE PIES A CABEZA mi adorada Violeta, ese personaje que me llevó a amar profundamente lo que hago”, concluyó la actriz.

Tras años de ese primer trabajo, ahora podemos ver a Carolina dando su mejor esfuerzo en la cocina de MasterChef. Allí, ha tenido que enfrentar diferentes retos, los cuales, ha superado hasta el momento. ¿Llegará a la final?