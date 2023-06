Así suena la nueva canción de Shakira y Manuel Turizo, ¿ya la oíste?

Shakira sigue marcando tendencia alrededor del mundo. La colombiana, tras su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, ha lanzado una serie de temas musicales que la han posicionado como una las artistas más escuchadas del año.

Ahora, ha hecho un nuevo lanzamiento al lado del colombiano Manuel Turizo. La canción se titula Copa Vacía y ya es posible escucharla en todas las plataformas digitales. Si aún no la has visto, acá te dejamos el video y la letra de la canción para que la entones a todo pulmón.

Letra de ‘Copa Vacía’ de Shakira y Manuel Turizo

La canción salió al aire hace pocos minutos, en ella se le puede ver a Shakira como una sirena y a Manuel muy cerca de ella. La letra de la canción, extraída de Genius, dice:

[Verso 1: Shakira]

¿Lo ves? Así

A este ritmo no puedo seguir

Ya no sé qué más hacer

Para obtener más de ti

¿Por qué no quieres cuando yo quiero?

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo, oh, oh

[Coro: Shakira]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

[Verso 2: Shakira]

Siempre estás ocupado con tanto negocio

Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí, en el sofá, y dame tu atención

Oh, oh-oh-oh

No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Oh

[Coro: Shakira]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah

[Verso 3: Manuel Turizo, Shakira & Manuel Turizo]

Como si no sintiera nada

Ahora me miras tan diferente

Y yo nadando en contra ‘e la corriente

Me tiene en la calle buscando

Con qué llenar este vacío que se siente

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona

Reanimando un corazón que no reacciona

No quiero intentarlo con otra persona

[Coro: Manuel Turizo, Shakira, Shakira & Manuel Turizo]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

[Puente: Shakira, Manuel Turizo, Shakira & Manuel Turizo]

Tus besos son de agua salada

Bebo y no me calma nada

Te espero y me desilusionas

Y así no funciona

Pero no quieres cuando yo quiero

Estás más fría que el mes de enero

Te doy calor, pero tú siempre hielo, oh-oh, oh-oh

[Coro: Shakira, Manuel Turizo, Shakira & Manuel Turizo]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

[Outro: Shakira]

Ah, ah, ah

Eh, eh