Aura Cristina Geithner recordó su “difícil” noviazgo con Miguel Varoni: “Uy, no”

Aura Cristina Geithner es una de las actrices y cantantes más reconocidas de Colombia. Conocida por sus papeles en telenovelas como La potra zaina, Gata salvaje y Primate.

Geithner a lo largo de su carrera, ha participado en más de 20 telenovelas, series y películas. Asimismo, incursionó en la plataforma OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo para sus suscriptores.

En cuanto a Miguel Varoni, es uno de los actores y directores de televisión con mayor reconocimiento a lo largo y ancho de Colombia. Conocido por sus papeles en telenovelas como Pedro el Escamoso y La casa de al lado, Varoni se ha convertido en una figura emblemática de la televisión hispana.

Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni tuvieron un polémico romance. Fotografía por: Getty Images

Para sorpresa de muchos, ambos actores tuvieron una relación en el pasado mientras grababan la famosa telenovela, La Potra Zaina, en la que Aura Cristina es protagonista. Sin embargo, habría sido un noviazgo difícil por la polémica que traía. ¿Qué pasó?

Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni fueron novios

La actriz colombiana ha vuelto a ser noticia por recordar su apasionado romance con el actor Miguel Varoni. Ambos protagonizaron una de las telenovelas más populares de los años 90, donde surgió una fuerte conexión que traspasó la pantalla.

Este romance, que causó gran revuelo en su momento, ha sido recordado por los fans de la pareja y ha generado un nuevo interés en sus carreras.

En una entrevista con Los Informantes, Geithner confesó que su relación con Miguel, iniciada durante la filmación de La Potra Zaina, causó un gran revuelo en la época. La pasión que surgió entre ambos, mientras él aún estaba unido en matrimonio con Patricia Ércole, fue un tema de gran interés.

Este romance provocó una gran polémica que terminó con la separación de Varoni y Ércole. Aura Cristina reconoce que fue un momento difícil, pero asegura haber superado el pasado y hoy lo ve con cariño.

“Uy, no, no, no. Eso fue un escándalo en esa época y fue muy difícil de superarlo, pero nada que el alma y el tiempo no pueda sanar. Hoy en día, todo ese pasado lo abrazo con amor y con cariño”, comentó al programa de Caracol Televisión.

Tras tres años, la relación terminó debido a desacuerdos y a la intensa presión mediática que los señalaba como los responsables de la ruptura de un matrimonio muy popular.